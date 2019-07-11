В "Нафтогазе" отреагировали на "газовые переговоры" Бойко и Медведчука

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что действия Виктора Медведчука и Юрия Бойко могут свидетельствовать о том, что они пытаются помочь "Газпрому" не отдавать долги.

Об этом он написал в Facebook.

"Предвыборные шоу Медведчука и Бойко с их визитами в Москву и фейковыми "переговорами по газу" заставляют обратить внимание на следующее. Газпром задолжал Нафтогазу уже почти 3 миллиарда долларов.

В пересчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов", - подчеркнул Витренко.

"В нашей жалобе на Еврокомиссию мы подробно объясняем, как Газпром злоупотребляет своим доминирующим положением (монополией) на европейском рынке. Если бы Газпром это не делал, то в Украине бы импортный газ был дешевле как раз примерно на те же 25 процентов. И транзит газа бы через Украину сохранялся", - добавил он.

По его словам, Медведчук и Бойко своими действиями "фактически могут помогать Газпрому злоупотреблять своим монопольнім положением".

"Чтобы отвлечь от себя обвинения в пособничестве оккупантам, чтобы не быть виновными в потере транзита и высоких ценах на импортный газ, Медведчук и Бойко должні по крайней мере публично призвать российскую сторону заплатить нам долг в 3 миллиарда долларов и устранить все злоупотребления монопольным положением", - заявил исполнительный директор "Нафтогаза".

Напомним:

10 июля Медведчук и Бойко встретились в Москве с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Бойко на встрече заявил о якобы возможность до начала августа подписать контракт с "Газпромом" на прямую поставку газа в Украину.

Экономическая правда