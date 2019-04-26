Новости 26 апреля: О новых исках Коломойского и испорченной российской нефти

О чем все говорили сегодня?

О новых исках Коломойского. 19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева против Национального банка и Приватбанка.

Об испорченной российской нефти. В Минске 26 апреля прошли переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода.

Об инспекторах по парковке. На улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

О подорожании бензина. 25-26 апреля стоимость бензина и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 0,5-1 гривны за литр.

О "распиле" 3 миллиардов. Антимонопольный комитет рассмотрел дело о заговоре двух компаний, входящих в корпорацию "Укрбуд".

О покупке валюты НБУ на межбанке. Национальный банк увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке.

Вы хотите узнать больше?

"Amazon" для госзакупок: как он будет работать и кто выиграет

Выбрал — кликнул — купил. В ProZorro появится интернет-магазин, который значительно упростит жизнь государственным заказчикам.