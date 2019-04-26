НБУ увеличил план по выкупу валюты
Национальный банк увеличил плановые объемы интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке.
Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Во II-III кварталах 2019 года объемы интервенций составят до 20 млн долл в день.
"Это на 5 млн долл больше по сравнению с количественным индикатором, который действовал до этого", - сообщили в Нацбанке.
Сообщается, что с начала года объемы торгов на межбанковском валютном рынке на фоне валютной либерализации и снятия ряда ограничений для бизнеса выросли почти на 40%.
"Это позволяет Национальному банку также увеличивать объемы покупки валюты, ощутимо не влияя на динамику курса гривни, определенную фундаментальными экономическими факторами", - говорится в сообщении.
Чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке в январе-апреле 2019 года составила около 900 млн долл. В то же время, отмечают в НБУ, официальный курс гривни с начала года укрепился на 4%.
"Осуществляя интервенции, Национальный банк придерживался Стратегии валютных интервенций на 2016-2020 годы и не выкупал валюту во время колебаний в сторону обесценивания гривны, а пополнял международные резервы Украины только при благоприятных условиях на валютном рынке, когда предложение валюты было выше спроса на нее" , - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что плановые объемы интервенций имеют исключительно индикативный характер.
В зависимости от ситуации на рынке интервенции Национального банка по покупке валюты могут быть меньше или вообще не происходить.
Экономическая правда
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