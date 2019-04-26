Компании, входящие в корпорацию "Укрбуд", могут оштрафовать за "распил" 3 миллиардов

Антимонопольный комитет рассмотрел дело о сговоре двух компаний, входящих в корпорацию "Укрбуд".

Об этом глава АМКУ Юрий Терентьев сообщил на своей странице в Facebook.

"...запланировано рассмотрение дела о сговоре двух компаний группы "Укрбуд" (связывают с Максимом Микитасем) на столичных тендерах по реконструкции клиники им.Амосова и гимназии им. Бойченко. Цена вопроса – около 3 млрд грн", – написал глава АМКУ.

По словам Терентьева, материалы расследования сговора содержат ряд доказательств, в частности предоставление взаимной финансовой помощи и выполнение работ для одних и тех же генподрядчиков - членов корпорации.

К доказательствам относятся также наличие общего адреса, совместное использовании средств связи, совместные работники, использование одинаковых IP-адресов для налоговой отчетности и для вхождения в электронные кабинеты системы "Клиент-Банк" и одинаковое предоставление участниками писем банка вместо банковских гарантий.

Глава АМКУ добавил, что компании также получали банковские гарантии в одном и том же банке в один день и с последовательной регистрационной нумерацией, имеют общие особенности в оформлении документов и одинаковые свойства файлов с документами тендерных предложений участников.

Подозреваемые в сговоре компании также осуществляли синхронные действия во времени.

Напоминаем:

В мае 2018 года Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Н. Амосова по результатам тендера заключил договор с компанией "Северо-украинский строительный альянс" на строительство корпуса за 2,57 млрд грн.

Единственным конкурентом победителя на тендере была компания "Спецстрой-плюс".

Компания "Северо-украинский строительный альянс" сейчас занимается реконструкцией Шулявского путепровода. Ее конкурентом на тендере также была компания "Спецстрой-плюс".

Экономическая правда