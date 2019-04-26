Коломойский подал 5 новых исков против НБУ — СМИ

радио свобода

19 апреля Игорь Коломойский подал 5 новых исков в Хозяйственный суд Киева к Национальному банку и Приватбанку.

Об этом изданию "НВ Бизнес" стало известно из источников в юридических кругах. Косвенным подтверждением является одно из производств в реестре судебных решений.

В исках оспариваются пять кредитных договоров и его личное поручительство по ним.

По данным издания, первые слушания пройдут в суде 10, 22 и 23 мая.

Юристы объясняют такой ход со стороны экс-собственника Приватбанка желанием подстраховать решение Печерского суда, которое было принято 20 апреля, удовлетворив иск Коломойского по расторжению договора личного поручительства по кредитам рефинансирования, выданных Приватбанку НБУ на сумму 9,2 млрд грн.

"Подача Игорем Коломойским новых исков в Хозяйственный суд Киева о признании недействительным его поручительства перед НБУ по кредитам рефинансирования Приватбанка, среди прочего, может свидетельствовать об осведомленности его юристов об отсутствии правовых последствий, на которые рассчитывал истец при обращении в суд", - объяснили смысл новой судебной атаки в юридической компании Asters.

"И самое главное - о наличии достаточных правовых оснований для обязательной отмены решения Печерского районного суда Киева, объявленного 20 апреля, каким был расторгнут договоры личного поручительства Игоря Коломойского, в апелляционном порядке", - пояснили юристы.

Неприятие Печерским районным судом Киева правовых аргументов банка может подтверждать пренебрежение правовыми выводами Верховного Суда, считают в Asters.

"Эти выводы являются обязательными для применения, например, о невозможности расторжения договоров поручительства с заявленных оснований. Подобные иски подлежат рассмотрению в порядке хозяйственного судопроизводства, а соответственно Печерский суд был обязан прекратить производство по делу по иску Коломойского", - сообщает издание.

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Напоминаем:

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

В декабря 2016 года правительство Украины по предложению Нацбанка и акционеров "Приватбанка", крупнейшими из которых в то время были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, принял решение о национализации "Приватбанка".

Банк перешел в государственную собственность, на его докапитализацию государство потратило более 155,3 млрд гривень.

18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров относительно национализации Приватбанка.

Суд признал противоправным и отменил решение о выводе неплатежеспособного "Приватбанка" с рынка.

19 апреля стало известно об еще одном решении суда в пользу Коломойского по делу Приватбанка.

Суд полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd по процедуре принудительной конвертации акций в капитал банка при национализации.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договораличного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал.