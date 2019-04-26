Цены на бензин и дизтопливо выросли на 1 гривню

В течение 25-26 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 0,5-1 гривни за литр.

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, передает издание "Нефтерынок".

По состоянию на 26 апреля средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 28,53 грн/л, А-95 –29,65 грн/л, А-95 Премиум – 30,79 грн/л, ДТ – 29,17 грн/л.

На станциях сети WOG стоимость бензинов и ДТ выросла на 50 коп./л, до: А-92 – 30,99 грн/л, А-95 – 31,99 грн/л, А-95 Премиум – 32,99 грн/л, ДТ – 30,99 грн/л.

В сети SOCAR цены на бензины подорожали на 30 коп./л, до А-92 – 30,89 грн/л, А-95 – 31,89 грн/л, А-95 Премиум – 32,89 грн/л.

Оператор Parallel повысил цены на 50 коп./л, до А-92 – 30,75 грн/л, А-95 – 31,75 грн/л, ДТ – 30,75 грн/л.

В сети Glusco топливная линейка подорожала на 20-70 коп./л, до А-92 – 28,95 грн/л, А-95 – 29,95 грн/л, ДТ – 28,95 грн/л.

На AMIC в Киевском регионе бензин подорожал на 30 коп./л, а ДТ на 1 грн/л: А-92 – 28,79 грн/л, А-95 – 29,79 грн/л, ДТ – 29,49 грн/л.

Цены подняли многие другие крупные сети: KLO, ОЛАС, Neftek, "Автотранс", ZOG, "Укр-Петроль", "Катрал", МАРКЕТ, Jazz Oil, Prime.

Читайте также: "Нефтяные" санкции России: будет ли дефицит топлива в Украине

Напоминаем:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

В течение 20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на автозаправочных станциях в Украине выросла на 30-60 копеек за литр.

Рост цен на дизельное топливо — первое повышение розничных цен на ДТ за последние 5 месяцев.

Российская Федерация установила ограничения на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов.

"Укртранснафта" и Кременчугский нефтеперерабатывающий завод принимают меры на фоне ситуации с экспортом нефти из Российской Федерации и Беларуси.