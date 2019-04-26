Украина может возобновить транзит российской нефти в мае

В Минске 26 апреля прошли переговоры операторов нефтетранспортной системы "Дружба" по возобновлению работы нефтепровода.

Об этом сообщается на странице "Укртранснафта" в Facebook.

Во встрече принял участие председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков, первый вице-президент ОАО "Транснефть" Максим Гришанин, заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, заместитель гендиректора по товарно-транспортным операциям АО "Транснефть-Дружба" Владимир Росляков, генеральный директор АО " Укртранснафта "Николай Гавриленко, президент PERN S.А. Игорь Василевский.

Стороны обсудили предложения относительно возможных путей урегулирования ситуации, возникшей из-за временной остановки нефтепровода "Дружба" и определили техническое решение.

Со своей стороны представители Российской Федерации обязались возобновить транзит качественной нефти по нефтепроводу с 3 мая 2019 года. Следовательно, в первой декаде мая южное направление "Дружбы" может восстановить стабильную работу по перекачке нефти европейским потребителям.

Напоминаем:

23 апреля Беларусь вынужденно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии из-за поступления некачественной российской нефти.

25 апреля компания "Укртранснафта" вынужденно приостановила транзит нефти по магистральному нефтепроводу "Мозырь-Броды" ("Дружба").

Экономическая правда