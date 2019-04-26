В Киеве начали работать инспекторы по парковке
На улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.
Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.
Задачей инспекторов пока является предупреждение водителей о нарушениях. Позже инспекторы смогут также выписывать штрафы и инициировать эвакуацию автонарушителями на штрафплощадку.
"За несколько недель мы представляем первые результаты их работы и расскажем больше о функциях и полномочиях. Работаем, чтобы сделать Киев комфортным!" - написал Давтян.
Напоминаем:
27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.
Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.
Читайте также: Эвакуация авто, новые штрафы, "письма счастья": как изменится жизнь водителя с 27 сентября
Помочь городу. Как наказать "героя парковки" с помощью смартфона
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua