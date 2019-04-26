В Киеве начали работать инспекторы по парковке

На улицах Киева в тестовом режиме начали работать инспекторы по парковке.

Об этом сообщил в Facebook заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

Задачей инспекторов пока является предупреждение водителей о нарушениях. Позже инспекторы смогут также выписывать штрафы и инициировать эвакуацию автонарушителями на штрафплощадку.

"За несколько недель мы представляем первые результаты их работы и расскажем больше о функциях и полномочиях. Работаем, чтобы сделать Киев комфортным!" - написал Давтян.

Напоминаем:

27 сентября 2018 года вступили в силу новые правила фиксации и назначения штрафов за неправильную парковку транспортных средств.

Подробнее о нововведениях рекомендуем почитать по ссылке.

Читайте также: Эвакуация авто, новые штрафы, "письма счастья": как изменится жизнь водителя с 27 сентября

Помочь городу. Как наказать "героя парковки" с помощью смартфона