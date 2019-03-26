Новости 26 марта: о невиновном экс-регионале, нереальных нормах и картах Apple

О чем все говорили сегодня?

О невиновном экс-регионале. Генпрокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего народного депутата от "Партии регионов" Евгения Сигала и его жены, которые являются владельцами предприятия "Агромарс" (торговая марка "Гавриловские цыплята").

О нереальных нормах. Антимонопольный комитет порекомендовал Министерству экономического развития и торговли пересмотреть нормы Положения о штриховом кодировании товаров, приведя его в соответствие с реальностью, или реальность - в соответствии с Положением.

О картах Apple. Apple объявила о выпуске виртуальной банковской карты под названием Apple Card - без комиссий и с системой начисления кэшбек.

О штрафах за завышенные платежки. Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз на 0,85 миллиона гривень каждый за завышение счетов для населения.

О монетизации субсидий. Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам, таким образом первый месяц монетизации субсидий финиширует.

О государственных доходах и расходах. Дефицит государственного бюджета по итогам января-февраля 2019 составил 13,7 миллиарда гривень, в том числе дефицит общего фонда - 28,65 миллиарда при плане 28,32 миллиарда.

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