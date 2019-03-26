Бюджетно, но мощно: что нужно знать о смартфоне Xiaomi, "взорвавшем" Китай

В Украине появился в продаже смартфон Redmi Note 7, который пару месяцев назад продавался в Китае огромными партиями. В январе 2019 года жители Поднебесной за восемь минут с момента старта продаж купили 100 тыс экземпляров смартфона. За 15 дней было продано более 1 млн устройств.

Издание GSMArena поставило гаджет на первое место в десятке самых популярных в мире смартфонов за январь 2019 года.

Причина высокого спроса на Redmi Note 7 в том, что за 4 499 грн можно получить смартфон с таким дизайном, начинкой и камерой, за которые у ведущих брендов нужно заплатить в полтора-два раза больше.

В частности, по словам менеджера проекта Мі в Украине Никиты Лавренева, технические характеристики и качество съемки у смартфона Redmi Note 7 лучше, чем у Samsung A7, который продается по цене 7 999 тыс грн.

Дизайн

Redmi Note 7 стал первым смартфоном бренда Redmi, который отделился от Xiaomi. Устройство получило радикально новый дизайн и покрытие лицевой и задней панелей стеклом Gorilla Glass 5, как у дорогих флагманов. На выбор будут доступны три цвета: классический черный, градиентные синий и красный.

IPS-дисплей диагональю 6,3 дюйма занимает почти всю лицевую панель и имеет разрешение 2380х1080 с плотностью пикселей 409 ppi.

Камера

Основная камера делает качественные снимки даже в условиях недостаточной освещенности. Камера основана на датчике Samsung ISOCELL Bright GM1.

Redmi Note 7 Фото автора

Это CMOS-сенсор с подсветкой, который имеет 48 Мп. Он использует технологию Samsung Tetracell: объединяет четыре соседние пикселя в один большой. Это значительно увеличивает светочувствительность и делает снимки более яркими и четкими даже при слабом освещении.

Камера поддерживает новейшие AI-функции: "Ночной режим", "AI распознавания сценариев", AI Beautify, "AI портретный режим", которые повышают качество снимков соответствующих категорий.

"Железо"

Смартфон построен на базе процессора Qualcomm® Snapdragon™ 660 AIE с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц. Смартфоны А-брендов с таким же процессором стоят намного дороже. Процессор не показывает выдающиеся результаты, но это хорошая мощность с определенным запасом.

Предпочтительнее покупать гаджет на 4 Гб оперативной памяти.

Устройство поддерживает работу двух SIM-карт.

Одну из них можно заменить на карту памяти microSD до 256 Гб.

В телефоне также остался традиционный 3,5-мм разъем для наушников.

Он расположен на верхнем торце.

Софт основан на системе Android 9 Pie с оболочкой MIUI 10.

Автономность и зарядка

Автономность смартфона обеспечивает аккумулятор на 4000 мАч. Этого хватает на полтора-два дня обычной работы. В условиях повышенной нагрузки телефон может "прожить" на одном заряде один день.

Redmi Note 7 Фото автора

Зарядить смартфон можно через разъем USB Type-C за два часа. Сделать это можно и в ускоренном режиме по технологии Qualcomm® Quick Charge™ 4, но для этого нужно купить специальный блок питания.

Сколько будет стоить

В один день, 26 марта, с 15.00 Redmi Note 7 на 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб внутренней можно будет купить за 5 555 грн вместо 5 999 грн. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте компании "Алло". Впоследствии будут доступны версии на 3/32 ГБ за 4 499 грн и 4/128 Гб за 6 999 грн.

Технические характеристики