Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам, таким образом первый месяц монетизации субсидий финиширует.

Об этом на своей странице в Facebook заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион.

Он добавил, что до конца недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам их помощь для оплаты коммунальных платежей.

Всего на помощь малообеспеченным слоям населения правительство направило 5,7 млрд грн, отметил Кирстион.

Напомним, что монетизация субсидий стартовала 1 января. Она предусматривала, что деньги субсидиантам будут начисляться на спецсчет в Ощадбанке, с которого потребители будут оплачивать коммунальные услуги.

Если после завершения отопительного сезона на счету останутся средства, их можно будет использовать по своему усмотрению. В то же время, как сообщалось ранее, эти средства можно потратить только на оплату коммуналки – на другие цели банк не сможет их перечислить.

Из-за того, что украинцы получат наличные накануне выборов президента, такое "совпадение" разделило экспертную среду на сторонников и противников монетизации субсидий.

Напомним:

Ранее ЭП писала о том, как оформить субсидию в 2019 году, что меняет монетизация и как считаются доходы в спорных ситуациях.

Также сообщалось, что в марте 2019 года 6 млн украинцев получат примерно по 1,5 тыс. грн наличными.

Как отмечалось 19 марта, средний размер субсидии, которая в результате монетизации выплачивается наличными, составляет 1676 гривен.