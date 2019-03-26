Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам
Пенсионный фонд завершил выплачивать наличную субсидию пенсионерам, таким образом первый месяц монетизации субсидий финиширует.
Об этом на своей странице в Facebook заявил вице-премьер-министр Владимир Кистион.
Он добавил, что до конца недели Укрпочта и Ощадбанк доставят остальным субсидиантам их помощь для оплаты коммунальных платежей.
Всего на помощь малообеспеченным слоям населения правительство направило 5,7 млрд грн, отметил Кирстион.
Напомним, что монетизация субсидий стартовала 1 января. Она предусматривала, что деньги субсидиантам будут начисляться на спецсчет в Ощадбанке, с которого потребители будут оплачивать коммунальные услуги.
Если после завершения отопительного сезона на счету останутся средства, их можно будет использовать по своему усмотрению. В то же время, как сообщалось ранее, эти средства можно потратить только на оплату коммуналки – на другие цели банк не сможет их перечислить.
Из-за того, что украинцы получат наличные накануне выборов президента, такое "совпадение" разделило экспертную среду на сторонников и противников монетизации субсидий.
Напомним:
Ранее ЭП писала о том, как оформить субсидию в 2019 году, что меняет монетизация и как считаются доходы в спорных ситуациях.
Также сообщалось, что в марте 2019 года 6 млн украинцев получат примерно по 1,5 тыс. грн наличными.
Как отмечалось 19 марта, средний размер субсидии, которая в результате монетизации выплачивается наличными, составляет 1676 гривен.
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