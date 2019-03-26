Могильник "Гаврилівських курчат": дело против экс-регионала закрыли

Генпрокуратура Украины закрыла уголовное производство против бывшего народного депутата от "Партии регионов" Евгения Сигала и его жены, которые являются владельцами предприятия "Агромарс" (торговая марка "Гаврилівські курчата").

Об этом говорится в решении Киевского апелляционного суда.

Они подозревались в создании птичьего могильника и загрязнении окружающей среды возле Вышгорода Киевской области.

В подозрении от 6 июня 2018 года указывается, что в результате нарушения сотрудниками ООО "Комплекс Агромарс" правил экологической безопасности нанесен ущерб государству на общую сумму 253,82 млн грн.

Супруги Сигал в суде утверждали, что все эпизоды дела в их отношении опровергнуты судебными решениями в хозяйственном и административном судопроизводстве, а массовая гибель птицы на их предприятии была вызвана отключениями электроэнергии.

"Из-за обесточивания бройлерной птицефермы произошло отключение вентиляционной системы, которое привело к удушью и гибели большого количества птицы, находившейся на предприятии", - говорится в деле.

Сотрудники "Агромарс" вывезли и похоронили отходы и тушки птиц в урочище "Каланча" в Вышгородском районе. Сигал утверждали, что это была вынужденная и временная мера.

Прокурор Генпрокуратуры 6 февраля текущего года вынес постановление о закрытии уголовного производства в связи с отсутствием в действиях супругов Сигал состава уголовного преступления.

При этом Евгений и Марина Сигал в суде пытались оспорить обоснование закрытия дела, обязав прокурора указать причиной отсутствия события уголовного правонарушения, а не отсутствие состава уголовного преступления. Однако апелляционный суд отказал в удовлетворении этого иска.

Напомним, в июне 2018 года прокуратура сообщила им о подозрении в создании преступной организации и в загрязнении окружающей среды, они были задержаны, и вскоре вышли под залог.

Читайте также: За что взяли куриного барона. Все о деле "экс-регионала" Сигала