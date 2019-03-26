Госбюджет за два месяца сведен с дефицитом 13,7 миллиарда

Дефицит государственного бюджета по итогам января-февраля 2019 года составил 13,7 миллиарда гривень, в том числе дефицит общего фонда – 28,65 миллиарда при плане 28,32 миллиарда.

Об этом свидетельствуют обнародованные 26 марта данные Государственной казначейской службы, сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно материалам ведомства, дефицит бюджета был в основном профинансирован за счет изменения остатков средств бюджетов – 25,7 млрд грн, в том числе 39,3 млрд грн – по общему фонду.

Поступления от приватизации составили 154,64 млн грн.

Доходы госбюджета в январе-феврале текущего года составили 124,77 млрд грн, в том числе по общему фонду – 100,82 млрд грн при плане 112,36 млрд грн.

Расходы госбюджета в январе-феврале превысили 138,48 млрд грн, по общему фонду – 129,499 млрд грн при плане в 141,599 млрд грн.

Согласно отчету Госказначейства, местные бюджеты закрыли указанный период с профицитом в 18,426 млрд грн, по общему фонду профицит составил 17,721 млрд грн.

Данные свидетельствуют, что сводный бюджет за январь-февраль выполнен с профицитом 4,718 млрд грн, однако дефицит общего фонда составил 10,933 млрд грн.

Как сообщалось, дефицит госбюджета превысил 12 млрд грн в январе 2019 года.

Напоминаем:

Доходы госбюджета по итогам первого месяца текущего года составили 54,49 миллиарда гривен, что на 6,56 миллиарда меньше планового показателя.

Закон о Государственном бюджете Украины на 2019 год вступил в силу 1 января.

В документе доходы сводного бюджета на 2019 год определены в сумме 1,306 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета – 1,184 трлн грн.

Расходы сводного бюджета и предоставление кредитов на следующий год составляют 1,406 трлн грн, в том числе по общему фонду сводного бюджета - 1,262 трлн грн.

Предельный объем дефицита государственного бюджета уменьшится до 2,28% ВВП (в 2018 году дефицит составлял 2,4%.

Обо всех деталях главного финансового документа страны читайте в статье Экономической правды: Рассветные риски. Какие подводные камни содержит принятый госбюджет