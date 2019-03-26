Минэкономики сообщили о мошеннической схеме со штрих-кодами

Антимонопольный комитет порекомендовал Министерству экономразвития и торговли пересмотреть нормы Положения о штриховом кодировании товаров, приведя его в соответствие с реальностью, или реальность – в соответствии с Положением.

Об этом со ссылкой на сообщение на сайте Комитета информируют "Наши деньги".

Выяснилось, что якобы бесплатное получение свидетельства о присвоении номеров префикса и GS1, в действительности таким не является. Чтобы получить свидетельство, нужно заплатить членские взносы за вынужденное вступление в Ассоциацию, которая их выдает.

Такой организацией является Ассоциация товарной нумерации "ДжиЭс1 Украина".

Напомним, что префикс GS1 представляет собой первые две-три цифры в штрих-коде, остальные цифры формируют уникальный для каждого отдельного товара идентификационный номер. Он необходим для "виртуального отображения" товаров в электронных системах.

Позиция АМКУ

АМКУ под руководством госуполномоченной Агии Загребельской провело исследование вопроса несоответствия между реальными условиями получения префиксов и номеров GS1 и прописанными в Положении о штриховом кодированим товаров Минэкономразвития.

Выяснилось, что для получения штрих-кода, членам Ассоциации нужно после подачи заявки оплатить членский взнос в размере, определенном дополнительным соглашением.

Однако прежде чем вступить в Ассоциацию, необходимо также оплатить вступительный и годовые членские взносы.

Подробные расценки Ассоциации

Позиция Ассоциации

Ассоциации в свою очередь сообщила, что действует как неприбыльная организация и "единственным источником обеспечения ее деятельности являются членские взносы ассоциированных членов, расчетные размеры которых установлены еще в 1990-х годах и с тех пор не увеличивались".

Однако, как пояснили в АМКУ, в отдельных случаях обязательное скрытая платная маркировка товаров штрих-кодами формирует дополнительные барьеры для вхождения новых предприятий на рынок.

Поэтому АМКУ рекомендовал МЭРТ разработать, согласовать и внести изменения в Положение о штриховом кодировании товаров, соответствующие фактическим условиям получения бизнесом свидетельств на право использования префиксов и номеров GS1.

О результатах рассмотрения рекомендаций Минэкономики должно уведомить Комитет в 60-тидневный срок со дня их получения.

Напомним, ранее в АМКУ рассказали о "схеме на миллион" с оценкой недвижимости.