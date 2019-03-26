НКРЕКП оштрафовала еще 4 облгаза

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, оштрафовала Хмельницкгаз, Закарпатгаз, Ивано-Франковскгаз и Харьковгаз на 0,85 миллиона гривень каждый за завышение счетов для населения.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"По результатам проверки облгазов НКРЕКП подтвердила, что доначисление "за приведение к нормальным условиям" для бытовых потребителей являются абсолютно незаконными", – написал глава НАК.

Он добавил, что впереди – выводы по еще почти трем десяткам компаний, большинство из которых контролируется Дмитрием Фирташем.

"Понятно, что такие штрафы облгазы не остановят. Они попытаются оспорить решение регулятора и в любой способ взыскать "нарисованные" долги", – отметил Коболев.

И добавил, что крайне важно, "чтобы НКРЕКП заняла твердую позицию и последовательно отстаивала интересы потребителей".

Напоминаем:

НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконными решением суда, на которое ссылается РГК.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Кабинет министров в конце января 2019 года вернул пониженные нормы потребления газа для бытовых потребителей без счетчиков, в частности, установив норму в размере 3,29 куб. м.

Гройсман пообещал, что в случае оспаривания облгазами/газсбытами в судах утвержденных 30 января норм потребления правительство в ответ будет целенаправленно их снижать на 0,01 куб. м.

27 февраля Кабинет министров Украины снизил норму потребления газа для потребителей без счетчиков до 3,28 куб. м с 3,29 куб. м на одного человека для домохозяйств с газовой плитой и централизованным горячим водоснабжением. Данное решение правительство приняло в ответ на оспаривание облгазами/газсбытами в судах принятых 30 января норм потребления.

5 марта из-за доначисления в платежках потребителям начались проверки облгазов Фирташа.

22 марта регулятор оштрафовал Винницагаз, Волыньгаз и Киевоблгаз. На каждый из этих операторов наложены штрафы в размере 850 тыс. гривень.

Как сообщалось, облгазы Фирташа обжалуют результаты проверок, которые обнаружили нарушения.