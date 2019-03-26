Удар по банкам: Apple представила виртуальную кредитную карту Apple Card

Apple объявила о выпуске виртуальной банковской карты под названием Apple Card – без комиссий и с системой начисления кэшбека.

Об этом стало известно в рамках презентации компания 25 марта, сообщает издание The Verge.

"На мероприятии Apple "Show Time" компания объявила о выпуске новой кредитной карты Apple Card, обещающей улучшить работу с кредитной картой с помощью более простых приложений, без комиссий, более низких процентных ставок и более выгодных вознаграждений", – говорится в сообщении.

Как получить Apple Card

Получить Apple Card можно с помощью смартфона. Для этого нужно зарегистрироваться в приложении Apple Wallet и добавить карту. Через несколько минут ею можно будет пользоваться везде, где работает сервис Apple Pay.

"Вы можете покупать вещи без особых усилий, просто используя ваш iPhone. Или используйте разработанную Apple титановую карту в любой точке мира", – добавили в самой компании.

Apple сотрудничает с банком Goldman Sachs, а обрабатывать платежи будет Mastercard – глобальная платежная сеть, которую можно использовать ее по всему миру.

Конфиденциальность

Компания как всегда уделила большое внимание конфиденциальности данных клиентов.

"Apple не знает, что вы купили, где вы купили и сколько заплатили за это", – сказала Дженнифер Бэйли, вице-президент Apple Pay.

Вся информация об отслеживании расходов и другая информация хранится непосредственно на устройстве, а не на серверах Apple.

Компания также обещает, что "Goldman Sachs никогда не будет продавать ваши данные третьим сторонам для маркетинга и рекламы".

Кроме того, с держателей Apple Card никогда не будут взимать никакие сборы, снижать процентные ставки или начислять пеню за просроченные платежи.

В приложении можно группировать расходы по категориям – "еда и напитки" или "покупки". Для этого Apple будет использовать машинное обучение и Apple Maps.

"Apple Card использует Apple Maps, чтобы точно определить, где вы что-то купили. Никаких загадочных торговых кодов. Просто название магазина, а также его местоположение на карте", – рассказали в Apple.

Кэшбек

Вместо программ вознаграждений, основанных на баллах, Apple Card предлагает систему кэшбека. Она называется Daily Cash (ежедневное начисление) и будет зависеть от способа оплаты. При оплате через Apple Pay на счёт будет возвращаться 2%, а при покупках в магазинах Apple – 3% от стоимости товара.

"За каждую совершаемую покупку вы получаете Daily Cash. И это действительно наличные. Таким образом, вы можете потратить их как захотите, прямо с вашего iPhone" – заявили в Apple.

Компания также предлагает пользователям физическую титановую банковскую карту Apple Card без номера, CVV-кода и прочей информации.

"Вся эта информация об авторизации хранится непосредственно в приложении Apple Wallet", – говорится в сообщении.

При расчёте такой картой в магазинах кэшбек составит 1%.

Карту можно будет оформить этим летом. Правда поначалу, как сообщается на сайте компании, Apple Card будут доступны только в США.

Напомним:

20 марта Apple представила обновленные беспроводные наушники AirPods.

19 марта компания презентовала обновленный iMac.