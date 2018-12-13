У Фирташа объяснили, что доначисление в платежках за газ можно не оплачивать

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями, но сумма долга не подлежит уплате - проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров.

Об этом говорится в заявлении Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа.

Отмечается, что в нижней части счетов информативно указана сумма перерасчета за время действия норм, которые были признаны незаконными решением суда, на которое ссылается РГК.

"Сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. Наличие этого долга не является основанием для отключения потребителя от поставок газа и для начисления пени и штрафов", - говорится в заявлении РГК.

"Эта проблема требует урегулирования со стороны Кабинета министров, с учетом задолженности за потребленный и не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа", - считает компания.

Сообщается, что РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее ЭП сообщала, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

6 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

Экономическая правда