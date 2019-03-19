Завершились проверки первых облгазов Фирташа

Завершились проверки трех первых облгазов — Винницагаз, Волыньгаз, Киевоблгаз — фигурирующих в "деле коэффициентов".

Об этом сообщает "Нафтогаз Украины" на своей странице в Twitter.

"По всем трем облгазами результаты одинаковые — нарушение лицензионных условий, а начисление дополнительных объемов газа бытовым потребителям с использованием коэффициента являются незаконными", — отмечается в сообщении.

Также в "Нафтогазе" отметили, что 22 марта состоится заседание Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), на котором рассмотрят результаты проверок.

Що далі?

В п'ятницю 22 березня засідання НКРЕКП. Там розглянуть ці результати перевірок і планують накласти штраф по 850 тис. грн та зобов'язати провести перерахунок обсягів споживання по ВСІХ побутових споживачах. — Нафтогаз України (@NaftogazUK) 19 марта 2019 г.

На нарушителей планируют наложить штраф (по 850 тыс. грн) и обязать произвести перерасчет объемов потребления по всем бытовым потребителям.

Как отметил замначальника департамента энергоэффективности НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Хабатюк, облгазы сознательно нарушали законодательство.

"Облгазы (не всех, но те, что входят в РГК — все) понимали незаконность своих действий с самого начала, но сознательно пошли на нарушение. Поэтому следующий шаг облгазов — иск в суд на решение НКРЕКП о наложении штрафа и предписания провести перерасчеты", — заявил Хабатюк.

Напомним, в Украине с начала марта начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежки на газ для потребителей.

Среди облгазов, которые проверяют: Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз, Закарпатьегаз и Хмельницкгаз.

Проверки продлятся до середины апреля.

Результаты будут публично обнародованы и обсуждены.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЕКП объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки. Как тогда отметила Кривенко, в случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции.