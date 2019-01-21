"Нафтогаз" призвал потребителей направлять жалобы на доначисления в платежках
НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.
Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.
В "Нафтогазе" утверждают, что наличие большого количества обращений будет способствовать оперативному принятию Кабинетом Министров документа, направленного на решение ситуации вокруг норм потребления.
"Необходимо мотивировать правительство принять постановление быстро, с соблюдением всех процедур и с честными и современными нормами", - говорится в сообщении НАК.
Напомним, в декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.
В Региональной газовой компании, управляющей газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявили, что сумма перерасчета за прошлые периоды приведена в счетах информативно и не подлежит уплате. РГК обратилась к правительству с просьбой разработать механизм компенсации указанной в счетах задолженности.
Cумма рассчитана за время действия норм, которые были признаны незаконными решением суда, на которое ссылается РГК.
12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.
Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.
"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.
Ранее ЭП сообщала, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.
Экономическая правда
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