Облгазы Фирташа начали рассылать платежки с доначислениями за 30 месяцев

Доначисленные суммы в платежках в некоторых случаях достигают 12,5 тысячи гривень, и облгазы ссылаются на решение суда.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Коллегия судей Кассационного административного суда Верховного суда решением от 27 ноября отменила действие установленных Кабинетом министров Украины в 2016 году норм потребления газа для потребителей без счетчика, в соответствии с чем клиенты облгазсбытов начали получать платежки с учетом накопившейся за 30 месяцев задолженности.



Так, суд удовлетворил иск ПАО "Хмельницкгаз", входящего в группу "Региональная газовая компания" (РГК), к Кабинету министров Украины и отменил действие установленных им норм потребления газа без счетчика (постановления №203, 204 от 23 марта 2016 года).



Согласно отмененному постановлению правительства №206, такие нормы составляли 4,4 куб. м на одного человека для домохозяйства с газовой плитой, 7,1 куб. м – для домохозяйства с газовой плитой и водонагревателем, 14 куб. м - для домохозяйств с газовой плитой, водонагревателем и централизованным отоплением.



Позже постановлением Кабмина № 609 от 18 августа 2017 года (среди прочего, документом были внесены изменения в постановление № 203) нормы были установлены на уровне 3,3 куб. м, 5,4 куб. м и 10,5 куб. м соответственно.



Документы, устанавливающие данные нормы, признаны противоправными и недействительными в связи с нарушением регламента Кабинета министров при их утверждении. Речь идет, в частности, о "несоблюдении принципов государственной регуляторной политики (предсказуемости, плановости, обоснованности), отсутствии анализа регуляторного влияния акта, нарушении требований относительно обнародования регуляторного акта и документа, содержащего анализ его регуляторного влияния, отсутствии согласования акта с Государственной регуляторной службой Украины".



В связи с отменой данных норм, в действие вступило предыдущее постановление, согласно которому нормы были установлены на уровне 9,8 куб. м, 18,3 куб. м и 23,6 куб. м на одного человека в месяц соответственно.



В свою очередь, пользователи соцсетей сообщают о поступлении им платежей с начислениями больших сумм задолженностей. Так, по данным некоторых из них, доначисленные суммы, возникшие в результате отмены судом постановлений, в некоторых случаях достигают 12,5 тыс. грн.



Соответствующие заявления об изменениях норм потребления газа сделали и в облгазсбытах (ПАО "Днепропетровскгаз", ПАО "Николаевгаз", ПАО "Криворожгаз"). В частности, там заявили, что в настоящее время расчеты ежемесячных объемов потребления для клиентов осуществляются уже с учетом решения Верховного суда.



"Что касается пересчета объемов потребления за предыдущие периоды, когда применялись ставшие нелегитимными заниженные нормы, то эта проблема нуждается в урегулировании со стороны Кабинета министров с учетом возникшей задолженности за потребленный, но не оплаченный газ. Механизм компенсации такой задолженности должен учитывать необоснованные потери, которые понесли участники рынка газа, в том числе потребители со счетчиками", – отмечено в официальном заявлении "Николаевгаза".

12 декабря Кабинет Министров принял решение проверить все облгазы в стране. Причиной проверок в правительстве называют "начисления облгазами дополнительных платежей" за потребленный населением газ.

Для этого правительство рекомендовало Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, совместно с Министерством энергетики, Министерством регионального развития, Министерством социальной политики, Антимонопольным комитетом и фискальной службой сформировать рабочую группу, в состав которой также войдут народные депутаты Украины.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал ранее премьер-министр Владимир Гройсман.

Ранее ЭП сообщала, что Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг запретила операторам газораспределительной системы проводить доначисления в платежки за природный газ.

6 декабря НАК "Нафтогаз Украины" сообщил, что облгазы и газсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

"Нафтогаз" посоветовал потребителям обращаться к газсбытам с требованием пересчета, к НКРЭКУ - с жалобой, и оплачивать только ту сумму, которая не оспаривается.