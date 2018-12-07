Гройсман объявил глобальную проверку облгазов: Надо их вжарить по первое число

Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что планирует провести глобальную проверку облгазов-монополистов, котоыіе насчитывают жителям непонятные долги и завышают цену на газ.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

Перед этим лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко пожаловался, что людям задним числом насчитывают долги за газ и выставляют суммы в счетах, выше установленных Кабмином.

Премьер отметил, что также видел подобные сообщения.

"Я тоже видел это в СМИ и обеспокоен, потому что людям начисляют какие-то причудливые долги. Заявляю, платите не более 8,55 (грн/куб. - ред.). И только по счетчику. Все остальное - мошенничество. Никаких прошлых долгов быть не может", - заявил Гройсман.

Он добавил, что инициирует глобальную проверку местных облгазов с участием представителей Министерства регионального развития и ЖКХ, Министерства энергетики и Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

"Их надо вжарить по первое число, потому что монополисты уже сели на голову и спустили ноги", - сказал глава правительства.

Он добавил, что планирует глобальную проверку всех облгазов, чтобы "привести их в чувство", поскольку уже слишком много жалоб на их работу.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что облгазы и газзсбыты группы РГК Дмитрия Фирташа дезинформируют потребителей в квитанциях за оплату газа.

В частности, в ноябре большинство бытовых потребителей Украины получили от своих поставщиков газа (газсбытов) платежки с доначислениями за октябрь и предупреждением о доначислении за три предыдущих года со значительными суммами.

Отмечалось, что Нацкомиссия по тарифам уже отреагировала на нарушение и постановлением от 23 ноября запретила такие доначисления.

Как сообщалось, 19 октября Кабмин поднял 23,5% цены на газ для населения.