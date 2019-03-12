В Украине проверяют облгазы Фирташа

В Украине начали проверять операторов газораспределительных сетей из-за завышенных платежек за газ для потребителей.

Об этом в Facebook сообщила председатель Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) Оксана Кривенко.

"О доначислении в платежки потребителей природного газа. Мы уже вчера одновременно начали плановые и внеплановые проверки деятельности 6 операторов газораспределительных сетей, — это Винницагаз, Волыньгаз, Ивано-Франковскгаз, Киевоблгаз, Харьковгаз, Черниговгаз. Сегодня стартовала проверка Закарпатьегаз и Хмельницкгаз", — написала Кривенко.

По ее словам, проверки будут продолжаться до середины апреля.

"Результаты будут публично обнародованы и обсуждены", — подчеркнула глава НКРЕКП.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства .

В декабре потребители газа без счетчиков получили счета за газ с доначислениями.

В начале марта НКРЕКП объявила о начале проверки облгазов на предмет доначислений в платежки. Как тогда отметила Кривенко, в случае выявленных нарушений будут приняты соответствующие санкции.