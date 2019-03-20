Облгазы Фирташа обжалуют результаты проверок, которые выявили нарушения

ООО "Региональная газовая компания", управляющая всем газовым бизнесом Дмитрия Фирташа, заявила, что облгазы не согласны с выводами проверок, которые провела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Об этом говорится в пресс-релизе РГК.

"По состоянию на 19 марта НКРЭКУ завершила проверку первых трех операторов ГРМ по факту правомерности приведения объемов газа к стандартным условиям для бытовых потребителей. По результатам такой проверки представители НКРЭКУ составили акты. Они не были подписаны операторами ГРМ и будут оспариваться", - сообщила РГК.

"Интересно, что все они написаны по единому шаблону и первыми информацию о содержании этих актов получили не операторы ГРМ, а представители государственного монополиста НАК "Нафтогаз Украины", - отмечается в заявлении.

В компании утверждают, что приведение объемов природного газа к стандартным условиям осуществляется на законных основаниях, а из-за заниженной стоимость газа для ПТЗ газораспределительные компании за 2015 - 2018 гг. понесли убытки в 9,5 млрд грн. При этом годовая тарифная выручка этих газораспределительных компаний составляет 8,8 млрд грн без НДС, отмечает РГК.

Напомним:

В октябре 2018 года в среднем объемы доначислений за газ составили 1-1,5% от объема потребления, а уже в декабре-январе — около 5-10%. Несмотря на это, в ноябре 2018 года НКРЕКП приняла 42 решения о запрете доначисления дополнительных объемов.

В конце года правительство обратилось к НКРЕКП с просьбой провести проверки всех облгазов на соблюдение законодательства.

"Нафтогаз Украины" сообщил, что проверки трех первых облгазов выявили нарушение лицензионных условий.

Проверки продлятся до середины апреля.