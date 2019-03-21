Новости 21 марта: о "Нафтогазе", проблемах с ракетами и втором транше от ЕС

О чем все говорили сегодня?

Об изменении устава "Нафтогаза". Кабинет Министров внес изменения в устав НАК "Нафтогаз Украины", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

О проблемах с ракетами. Российская частная компания S7 Space планирует с апреля разорвать контракт, заключенный с украинским предприятием "Южмаш" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".

Об удвоении прибыли Ахметова-Новинского. Чистая прибыль горно-металлургической группы "Метинвест" по итогам 2018 года выросла на 93% по сравнению с предыдущим годом, тогда как себестоимость продукции выросла на 35%.

О втором транше макрофинанса. В Евросоюзе готовы предоставить правительству Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.

О прибыли ПриватБанка. По итогам первых двух месяцев 2019 чистая прибыль государственного "Приватбанка" составила 5,2 миллиарда гривень, что на 4 миллиарда больше аналогичного показателя прошлого года.

О шумовой разметке трасс. В новых государственных строительных нормах по проектированию дорог предлагается предусматривать на дорогах I и II категорий обустройство фрезерованных шумовых полос.

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