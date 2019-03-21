ЕС готов предоставить Украине второй транш макрофинанса — Маркарова

В Евросоюзе готовы предоставить правительству Украины второй транш макрофинансовой помощи в размере 500 миллионов евро.

Об этом написала министр финансов Оксана Маркарова на своей странице в Facebook.

"Европейские коллеги высоко оценили прогресс по выполнению программы, необходимой для второго транша макрофинансовой помощи, а также подтвердили готовность оказывать инвестиционную и кредитную поддержку проектов Приазовья", - сообщила Маркарова.

Напоминаем:

Европейский совет в июне 2018 года окончательно утвердил четвертую программу макрофинансовой помощи для Украины в объеме 1 млрд евро.

В декабре Еврокомиссия предоставила Украине первый транш макрофинансовой помощи объемом 500 млн евро в виде займа под процентную ставку 1,25% годовых с погашением в апреле 2033 года.

В начале марта в Минфине заявляли, что Украина выполнила более половины обязательств для получения нашей страной второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза на 500 млн евро.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи.

Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.

Украина не выполнила четыре требования, в частности, снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки е-деклараций, закон о кредитном реестре НБУ и проверка информации о бенефициарных владельцах компаний.

Экономическая правда