"Метинвест" Ахметова–Новинского увеличила прибыль в два раза

Чистая прибыль горно-металлургической группы "Метинвест", по итогам 2018 года возросла на 93% по сравнению с предыдущим годом, тогда как себестоимость производимой продукции выросла на 35%.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Консолидированная чистая прибыль Metinvest B.V., материнской компании горно-металлургической группы "Метинвест" выросла до 1,188 млрд долларов с 617 млн долларов.

Ее выручка за год увеличилась на 33% – до 11,88 млрд долларов с 8,931 млрд долларов, тогда как EBITDA - на 23%, до 2,513 млрд долларов с 2,044 млрд долларов.

Валовая прибыль увеличилась на 28% - до 2,787 млрд долларов.

Операционный денежный поток возрос на 85% - до 1,103 млрд долларов.

При этом общий долг компании снизился на 9% - до 2,743 млрд долларов, объем денежных средств увеличился на 8% - до 280 млн долларов.

Согласно обнародованным аудированным финансовым результатам за 2018 год, себестоимость реализованной продукции преимущественно состоит из затрат на сырье, энергоносители и затрат на персонал производственных активов.

Кроме того, в показатель себестоимости входит амортизация и обесценение основных средств, затраты на техобслуживание и ремонт, аутсорсинг, налоги, и прочие затраты.

При этом себестоимость выросла в основном из-за увеличения стоимости товаров и услуг для перепродажи, преимущественно чушкового чугуна и металлопродукции, а также из-за роста потребления закупаемого сырья ввиду увеличения производства кокса, агломерата, жидкого чугуна и сортового проката.

Кроме того, возросли расходы на транспортировку сырья и материалов, главным образом, на фоне увеличения затрат на ж/д перевозки в США, связанные с внутренними поставками угля, увеличением платы за пользование вагонами в Украине, а также ростом объемов ж/д перевозок.

В процентном соотношении к консолидированной выручке себестоимость реализованной продукции выросла на 1 п.п. по сравнению с 2017 годом – до 77% в 2018 году.

В 2018 году затраты на дистрибуцию выросли на 23% в основном из-за роста стоимости услуг по транспортировке.

Напоминаем:

"Метинвест" является вертикально-интегрированной группой из добывающих и металлургических предприятий.

Предприятия группы находятся, в основном, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Основными акционерами холдинга является группа "СКМ" Рината Ахметова (71,24%) и "Смарт-холдинг" Вадима Новинского (23,76%).