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Российская компания расторгнет контракт с Украиной на производство ракет "Зенит" — росСМИ

Четверг, 21 марта 2019, 10:10
 

Российская частная компания S7 Space планирует с апреля расторгнуть контракт, заключенный с украинским предприятием "Южмаш" на производство 12 ракет-носителей "Зенит".

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, передает "Медуза". Официально эта информация пока не подтверждена.

В пресс-службе S7 сообщили, что сейчас контракт действует. В "Роскосмосе" сказали, что не знают о расторжении контракта. В "Южмаше" отказались от комментариев.

Контракт на производство 12 ракет "Зенит" был заключен в апреле 2017 года. Ожидалось, что ракеты станут использовать в программах "Морской старт" и "Наземный старт".

Источник издания сообщил, что компания S7 Space заплатила по контракту часть суммы — около 30 миллионов долларов. В 2018 году в S7 Space говорили, что не могут получить разрешение правительства РФ на поставку российских комплектующих для "Зенита" в Украину.

Компания S7 Space осуществила первый запуск космического аппарата в декабре 2017 года. На орбиту отправили спутник "Angosat-1", созданный по заказу Анголы. Аппарат перестал выходить на связь после запуска.

Напоминаем:

Государственное предприятие "Производственное объединение "Южный машиностроительный завод им.А.М.Макарова" (Днипро) создано в 1944 году.

Предприятие позволяет государству обеспечивать 8-10% пусковых услуг, которые предоставляются ежегодно международным компаниям.

Предприятие сотрудничает с 23 странами мира.

Начиная с 50-х годов XX века, на "Южмаше" было создано четыре генерации ракетных комплексов стратегического назначения, около 400 космических аппаратов 70 различных модификаций, космические ракеты-носители семейств: "Циклон", "Космос", "Зенит".

Сейчас "Южмаш" участвует в международной кооперации по изготовлению ракетно-космической техники с партнерами из Европы, Америки и Азии.

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Южмаш космос РФ космическая отрасль

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