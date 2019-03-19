Монетизация субсидий: в среднем получателям выдают по 1676 гривень

Средний размер субсидии, которая вследствие монетизации выплачивается наличными, составляет 1676 гривень.

Об этом на селекторном совещании сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко, передает УНИАН.

"Средний размер средств, которые люди получают на руки, составляет 1676 грн", - сказал он.

По его словам, монетизация субсидий коснется 3,5 млн домохозяйств. Из них средства через Пенсионный фонд будут выплачены 2,3 млн украинцев, а оставшимся 1,2 млн - через систему "Ощадбанка".

Также Розенко напомнил, что выплата средств состоится в апреле и мае.

Розенко также подчеркнул, что в госбюджете на 2019 год было предусмотрено 58 млрд грн на субсидии населению, поэтому при монетизации не привлекался дополнительный финансовый ресурс, а лишь был изменен механизм выплат.

Нагадуємо:

За даними "Ощадбанку", з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку. Зокрема, в перший день виплат через систему платежів "Швидка копійка" виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на сумму 333,4 млн грн.

Раніше в уряді пояснили, що робити з невикористаною субсидією.

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у матеріалах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

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