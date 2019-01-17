Про субсидії-2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

ЕП разом з Мінсоцполітики відповідає на найбільш поширені питання, які стосуються субсидій.

У 2019 році в Україні паралельно працюватимуть два механізми монетизації субсидій — безготівковий та готівковий.

Перший, як і очікувалося, запрацював 1 січня. Він передбачає , що гроші субсидіантам будуть нараховувати на спеціальний банківський рахунок, з якого споживачі зможуть оплачувати комунальні послуги. Якщо після завершення опалювального сезону на рахунку залишаться кошти, їх можна буде використати на власний розсуд.

Другий передбачає, що люди, яким субсидія була призначена з жовтня, з березня зможуть отримати гроші "на руки". Враховуючи, що в країні близько 4 млн отримувачів субсидій, щомісяця українці отримуватимуть 6 млрд грн готівки.

Цей механізм працюватиме в експериментальному порядку. "Це робиться для того, щоб до травня мати уявлення про те, який з двох варіантів є більш ефективним", — пояснив міністр соціальної політики Андрій Рева.



Оскільки в опалювальний сезон тема субсидій для українців залишається однією з найбільш важливих, ЕП дає відповіді на найбільш популярні серед населення питання.

Більшість з них ЕП зібрала перед інтерв'ю з генеральним директором директорату сім'ї та соціальної підтримки населення Мінсоцполітики Віталієм Музиченком, яке вийшло до Нового року. Для тих, хто пропустив цей матеріал, редакція повторює його відповіді на запитання читачів та додає нову корисну інформацію.

У будинку живе пенсіонер, його діти зареєстровані в селі, але живуть в іншому місті. Чи має він право на субсидію?

В таких випадках комісіям дали можливість в індивідуальному порядку визначати право на одержання субсидій без урахування окремих членів сім'ї, які зареєстровані, але не живуть.



Якщо пенсіонер документально підтвердить, що його діти живуть в іншому населеному пункті на підставі договору оренди, лікуються або навчаються в іншому місті, то комісія ухвалить позитивне рішення.



Єдиний виняток: члени однієї сім'ї, тобто чоловік та дружина, не можуть використати цей механізм.

Якщо людина не зареєстрована, але живе у квартирі, чи враховується її дохід при призначенні субсидії?



Ні. Довести, що людина не прийшла в гості, а там проживає, нереально. Виникає інша ситуація: людина там живе і хоче оформити субсидію. Це можна зробити на підставі кількох варіантів.

Якщо це внутрішньо переміщена особа — то за місцем реєстрації перебування, якщо громадянин наймає це житло — на підставі договору оренди.

Чи можуть відмовити у призначенні субсидії, якщо дохід менший за мінімальну зарплату?



Такий дохід може бути в кількох випадках. Перший — людина десять років ніде офіційно не працювала і не працює. Вона не має права на субсидію.

Інший варіант — людина працює, але не заробляє навіть мінімальної зарплати. Переважно це працівники бюджетної сфери, які працюють на півставки.

У такому випадку комісія може призначити субсидію, оскільки людина сплачує єдиний соціальний внесок. Це дає їй право на призначення субсидії.

Чи можна отримати субсидію, маючи депозит у банку?



Можна. Ні депозит, ні доходи від депозиту не впливають на можливість отримання житлової субсидії.

Як нараховується обов'язкова плата?



Коли громадянин звертається за оформленням субсидії, визначається його право на її отримання.



Перевіряються його доходи, наявність сплати ЄСВ, понаднормової опалювальної площі (понад 200 кв м), автомобіля, молодшого за п'ять років, одноразових покупок, дорожчих за 50 тис грн. Якщо з цими критеріями все гаразд, йому призначається субсидія.



Підхід до призначення субсидії полягає у тому, що частину платежу сплачує людина відповідно до своїх доходів, а іншу частину в межах соціальної норми — держава у вигляді субсидії.



Для кожного домогосподарства визначається відсоток від доходу, який воно мусить сплачувати за комунальні послуги. Чим вищий дохід, тим вища обов'язкова плата.

Є конкретний приклад?

Наприклад, у домогосподарства з однієї людини-пенсіонера з доходом 1,5 тис грн відсоток обов'язкового платежу буде на рівні 6% від доходу: 6% від 1,5 тис грн — це 90 грн на місяць. Тобто при доході 1,5 тис грн людина сплачує 90 грн за комунальні послуги, а решту сплачує держава.

Інший приклад: пенсіонер з доходом 6 тис грн. У такому випадку відсоток обов'язкової плати буде становити близько 25% від доходу. Це вже 1,5 тис грн.



Якщо у нього обов'язкова плата 1,5 тис грн, а він спожив тільки на 1 тис грн, то нема необхідності сплачувати всі 1,5 тис грн. Він сплачує фактичні розміри споживання.

Як розраховується середньомісячний дохід від земельного паю і як такий дохід впливає на розмір субсидії?

Дохід від земельного паю враховується у тому періоді, за який він нарахований. Якщо при призначенні субсидії на 2018-2019 роки враховуються доходи за перший і другий квартали 2018 року, і в цей період була нарахована плата за оренду паю, цей дохід буде врахований при призначенні субсидії шляхом визначення середньомісячного доходу за відповідний період.

Як оформити субсидію на 30% понаднормової площі?

Це рішення ухвалюють комісії на місцевому рівні. Субсидія надається на певний соціальний норматив, тобто держава не брала на себе обов'язок утримувати все майно громадянина. Держава надає соціальну підтримку на певну площу житла.

Збільшувати норму площі для надання субсидій в окремих випадках можуть тільки громадяни, які живуть в індивідуальних будинках (без центрального опалення).

У попередні періоди це регулювалося рішеннями комісій без жодних обмежень. Тепер права комісій обмежені. Субсидія одній людині може покривати близько 50 кв м.

Середньостатистична квартира, у якій проживає субсидіант, — 40-60 кв м. Якщо там живе одна людина, то збільшення цієї норми на 30% дає можливість охопити середньостатистичного отримувача субсидій у повному обсязі. У будь-якому випадку рішення ухвалюються індивідуально.

Якщо людей заселяють до офіційного введення будинку в експлуатацію, чи мають такі мешканці право на субсидію?



Якщо мова йде про індивідуальних забудовників, то так. Навіть якщо будинок не введено в експлуатацію, але з надавачами послуг укладені договори і житлово-комунальні послуги споживаються, то субсидія може бути призначена.



Якщо йдеться про багатоповерхову забудову, то ні. Надавачі послуг не мають права підписувати договори про надання комунальних послуг доти, доки житло не введене в експлуатацію і не з'явиться право власності.

Чи може отримати субсидію людина, яка має борг із сплати ЄСВ?

Так. За працівника ЄСВ сплачує роботодавець. Як правило, ця заборгованість виникає саме з вини останнього.



Деякі роботодавці не сплачують ЄСВ вчасно. Субсидія в такому випадку призначається, але потрібно надати документальне підтвердження, що ЄСВ нарахований, але є борг. Це можуть зробити органи Пенсійного фонду, фіскальної служби або навіть сам роботодавець.

Якщо у людини нульовий дохід і вона не хоче реєструватися у службі зайнятості, чи може вона розраховувати на субсидію?

Ні. Якщо у громадянина відсутній дохід, він не отримає субсидію. Щоб претендувати на допомогу, людина обов’язково повинна перебувати на обліку в центрі зайнятості як особа, що шукає роботу.

Видавати субсидії грошима напряму людям — це правильне рішення?

На це питання на своїй сторінці у Facebook вичерпно відповів заступник голови Ради НБУ Тимофій Милованов. Він наводить три тези, з якими не можна не погодитися.

По-перше, економічна наука вважає, що найбільш ефективно видавати субсидії грошима "на руки". Це створює мотивацію для людей споживати менше субсидованих послуг і зекономлені гроші витрачати на інші потреби.

По-друге, ми будуємо країну вільних людей. Люди мають право вільно розпоряджатися допомогою, наданою державою.

По-третє, видача субсидій грошима "на руки", а не переказ цих грошей приватним чи державним компаніям, зменшує можливості для корупції.