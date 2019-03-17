Монетизація субсидій: Уряд виплатив уже близько 350 мільйонів

В уряді заявили, що програма монетизації субсидій проходить злагоджено, і виплачено вже близько 350 мільйонів гривень.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Ми виплатили вже близько 350 млн грн субсидій. Процес пішов. Ці гроші належать українцям. Фактично до нового опалювального сезону прийдемо з працюючою системою", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

За даними "Ощадбанку", з 12 березня почались виплати монетизованих субсидій через мережу банку. Зокрема, в перший день виплат через систему платежів "Швидка копійка" виплачено субсидій на суму 19,4 млн грн, які були оформлені 11172 переказами. На карти зараховано 204 224 перекази на сумму 333,4 млн грн.

Раніше в уряді пояснили, що робити з невикористаною субсидією.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у матеріалах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Про субсидії 2019 і гроші "на руки": відповіді на найбільш популярні запитання

Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Економічна правда