Житлові субсидії почнуть видавати населенню у грошовій формі
Кабмін змінив систему монетизації субсидій з 1 січня 2019.
Рішення було прийнято під час засідання Кабміну 27 грудня.
"Сьогодні ми маємо зробити ще один важливий крок – перейти від надання житлових субсидій підприємствам до виплати їх безпосередньо громадянам у грошовій формі", - розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.
Передбачено, що з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.
Домогосподарства, яким субсидія призначена в поточному році, продовжуватимуть отримувати її до закінчення опалювального періоду згідно з діючим сьогодні порядком.
З травня 2019 року субсидії надаватимуться в грошовій формі всім домогосподарствам, які їх отримували в опалювальний сезон, також почнуть надаватися в грошовій формі пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
"Починаючи з жовтня 2019 грошова форма охопить всіх отримувачів пільг та житлових субсидій. Етапність дозволить відпрацювати механізм на невеликій кількості отримувачів", - відзначив Рева.
Він також додав, що важливим є те, щоб отримані громадянами кошти, були спрямовані саме на оплату цих послуг. Це буде контролюватися банком. Якщо ж сім’я заощаджувала, залишок коштів на рахунку можна буде витратити на власний розсуд.
Сума субсидії буде надходити на персональний рахунок одержувача в банківській установі. При цьому фінансування буде проводитись на центральному рівні, що змінить механізм фінансування та прискорить надходження коштів.
"Розмір допомоги і надалі залежатиме лише від двох факторів: від розміру витрат на житлово-комунальні послуги та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати", - підкреслив міністр.
Він нагадав, що адміністрування механізму здійснюватиме Ощадбанк.
За словами Кубіва, введення нових правил дозволить:
- Забезпечити цільове використання бюджетних коштів
- Стимулює отримувачів до економного споживання
- Розпочати новий етап реформування субсидій
- Забезпечити адресність соціальної державної допомоги, принцип соціальної справедливості
Зубко також додав, що нова система розблоковує питання енергоефективності.
Нагадуємо:
Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири, або має тіньову зайнятість.
Для оформлення субсидії потрібні тільки заява і декларація про доходи.
В Кабінеті міністрів повідомили, куди звертатися за субсидією тим, хто отримує менше "мінімалки".
Міністерство соціальної політики розробило проект постанови промонетизацію субсидій.
Субсидії планується монетизувати в три етапи.
Економічна правда
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