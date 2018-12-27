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Житлові субсидії почнуть видавати населенню у грошовій формі

Четвер, 27 грудня 2018, 13:00
 

Кабмін змінив систему монетизації субсидій з 1 січня 2019.

Рішення було прийнято під час засідання Кабміну 27 грудня.

"Сьогодні ми маємо зробити ще один важливий крок – перейти від надання житлових субсидій підприємствам до виплати їх безпосередньо громадянам у грошовій формі", - розповів міністр соціальної політики Андрій Рева.

Передбачено, що з 1 січня 2019 року в грошовій формі надаватимуться субсидії тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням.

Домогосподарства, яким субсидія призначена в поточному році, продовжуватимуть отримувати її до закінчення опалювального періоду згідно з діючим сьогодні порядком.

З травня 2019 року субсидії надаватимуться в грошовій формі всім домогосподарствам, які їх отримували в опалювальний сезон, також почнуть надаватися в грошовій формі пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

"Починаючи з жовтня 2019 грошова форма охопить всіх отримувачів пільг та житлових субсидій. Етапність дозволить відпрацювати механізм на невеликій кількості отримувачів", - відзначив Рева.

Він також додав, що важливим є те, щоб отримані громадянами кошти, були спрямовані саме на оплату цих послуг. Це буде контролюватися банком. Якщо ж сім’я заощаджувала, залишок коштів на рахунку можна буде витратити на власний розсуд.

Сума субсидії буде надходити на персональний рахунок одержувача в банківській установі. При цьому фінансування буде проводитись на центральному рівні, що змінить механізм фінансування та прискорить надходження коштів.

"Розмір допомоги і надалі залежатиме лише від двох факторів: від розміру витрат на житлово-комунальні послуги та від доходів громадян. Змінюється лише алгоритм її виплати", - підкреслив міністр.

Він нагадав, що адміністрування механізму здійснюватиме Ощадбанк.

За словами Кубіва, введення нових правил дозволить:

  • Забезпечити цільове використання бюджетних коштів
  • Стимулює отримувачів до економного споживання
  • Розпочати новий етап реформування субсидій
  • Забезпечити адресність соціальної державної допомоги, принцип соціальної справедливості

Зубко також додав, що нова система розблоковує питання енергоефективності.

Нагадуємо:

Кабінет міністрів вніс зміни до програми призначення субсидій: розраховувати на субсидію не зможуть ті, хто приховує статки, має великі будинки чи квартири, або має тіньову зайнятість.

Для оформлення субсидії потрібні тільки заява і декларація про доходи.

В Кабінеті міністрів повідомили, куди звертатися за субсидією тим, хто отримує менше "мінімалки".

Міністерство соціальної політики розробило проект постанови промонетизацію субсидій.

Субсидії планується монетизувати в три етапи.

Економічна правда

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