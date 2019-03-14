В уряді пояснили, що робити з невикористаною субсидією

Власники невикористаної субсидії мають право платити менше у платіжках за лютий та березень.

Про це інформує прес-служба Мінсоцполітики.

"Якщо станом на березень на рахунках у субсидіантів у надавачів комунальних послуг є невикористані субсидії, так звана переплата, громадяни мають право платити менше – рівно на суму невикористаної державної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, "якщо домогосподарство економило чи отримало субсидію "заднім числом" за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків відбувалася власними грошима, воно має право вимагати зменшеної за лютий платіжки на суму невикористаної житлової субсидії".

У відомстві наголошують: у разі чималої переплати на рахунках, домогосподарство може розраховувати на ці кошти також і в квітні.

"Станом на березень в особистому кабінеті субсидіанта висвічується невикористана субсидія на суму 1500 грн. Домогосподарство спожило у лютому газу на суму 1000 грн. Таке домогосподарство має право вимагати перерахунку платіжки за лютий, де згідно із законом має стояти сума до сплати "нуль". Решта 500 грн переходить на квітень, і якщо сім’я спожила у березні газу на 1000 грн, їй у квітні залишається доплатити лише 500 грн", - пояснюють у відомстві на конкретному прикладі.

Таким чином, субсидія, яку отримало домогосподарство готівкою у березні та отримає у квітні, завдяки розумному споживанню енергоресурсів та наявності на рахунку в надавача послуги невикористаної допомоги, може бути використана на власний розсуд сім’ї.

Нагадуємо:

27 грудня 2018 Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню Україниу грошовій формі.

У січні 2019 року було прийнято політичне рішення про початок виплати субсидій у готівковій формі з березня 2019 року.

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Детальніше читайте у текстах Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

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Субсидія 2019: чим загрожує монетизація і виплати готівкою

Економічна правда