З 1 січня субсидії на "комуналку" надаватимуть у грошовій формі

З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг будуть надаватися населенню України у грошовій формі.

Відповідно до рішення Кабміну, прийнятого 27 грудня 2018 року, у грошовій формі субсидії будуть надаватися тим домогосподарствам, які вперше звернуться за її отриманням, пише УНІАН.

"Домогосподарства, яким субсидію вже призначено у поточному році, продовжать отримувати її до закінчення опалювального періоду відповідно до діючого порядку шляхом перерахування бюджетних грошей місцевими органами соцзахисту населення на рахунки організацій, які надають послуги", - йдеться у постанові.

"До травня щодо переоформлення субсидій нічого робити не потрібно", - заявив глава Мінсоцполітики Андрій Рева.

З травня субсидії будуть надаватися в грошовій формі всім домогосподарствам, які її отримують на опалювальний сезон, а також почнуть в грошовому вигляді надаватися пільги на оплату послуг ЖКГ.

З жовтня 2019 року монетизація охопить усіх одержувачів пільг і житлових субсидій.

Детальніше читайте у тексті Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів

Українська правда