Українцям перед виборами роздадуть субсидії готівкою
Виплата субсидій у готівковій формі почнеться з березня цього року.
Про це розповів журналістам міністр соціальної політики України Андрій Рева, передає Урядовий портал.
"Була нарада у Президента України за участі Прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін, а саме "Укрпошти", "Нафтогазу", Пенсійного фонду, громадських організацій, представників ОСББ. Було ухвалене політичне рішення про те, щоб тих людей, яким призначена субсидія з жовтня, перевести на грошові розрахунки уже в готівковій формі з березня", - повідомив Рева.
"Це робиться для того, щоб до травня мати уявлення про те, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку усім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - пояснив міністр.
Він окремо зазначив те, що обидва механізми монетизації, готівковий і безготівковий, працюватимуть паралельно.
"Сьогодні у нас 4 мільйони отримувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень. Тобто 6 мільярдів гривень на місяць ми видаватимемо готівкою", - підрахував Рева.
У безготівковій формі субсидію отримуватимуть ті громадяни, які звернулися до управлінь соцзахисту після 1 січня 2019 року.
Колишній член НКРЕКП, експерт із питань енергетики Андрій Герус прогнозує, що внаслідок такого рішення інфляція за підсумками 2019 року буде набагато вища, аніж 5%, які таргетує НБУ.
Нагадаємо:
27 грудня Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій.
З 1 січня 2019 року субсидії на оплату комунальних послуг надаються населенню України у грошовій формі.
Детальніше читайте у тексті Економічної правди: Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів
Економічна правда
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