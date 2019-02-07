Борги та нова заява: Уряд змінив правила надання субсидії

Кабінет міністрів зменшив з двох до одного місяця максимальний термін простроченої заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг для призначення субсидій.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з постановою Кабміну №62 від 6 лютого, житлова субсидія не призначається (в тому числі на наступний період) якщо структурним підрозділом з питань соціального захисту населення отримано інформацію про наявність простроченої понад місяць заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг, витрат на управління багатоквартирним будинком.

При цьому відмова в наданні субсидії застосовується в разі, якщо загальна сума заборгованості перевищує 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340 гривень - ред) на день звернення за призначенням житлової субсидії.

У той же час підкреслюється, що дана норма не буде застосовуватися при призначенні субсидій на наступний період, якщо Мінсоцполітики не забезпечило їх фінансування (в тому числі в готівковій формі).

Крім того, постанова передбачає, що з 1 травня 2019 року призначення житлової субсидії домогосподарствам, які таку субсидію отримували протягом опалювального сезону 2018/19 року на підставі їх звернень до 31 грудня 2018 року, здійснюється тільки після подання нової заяви (в якому обов'язково вказується номер мобільного телефону заявника) та декларації.