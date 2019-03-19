Наблюдательный совет "Нафтогаза" предложил обновленный состав правления
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.
Об этом свидетельствуют данные из адресованного правительству письма НАК, которое есть в распоряжении редакции ЭП.
"Этим письмом сообщаем о нашем предложении сохранить текущий количественный состав правления", — отмечается в документе.
В то же время было предложено прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренка и Юрия Колбушкина.
Персональный состав правления по предложению НАК:
Председатель правления — Андрей Коболев.
Первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома.
Заместитель председателя правления — Сергей Коновец.
Члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.
Как сообщалось, решение о продлении на год контракта с главой правления НАК Коболевым Кабинет министров будет принимать на заседании 20 марта.
Напомним:
Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". В то же время премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.
Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.
Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза".
В свою очередь Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.
После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.
Позже на пресс-конференции глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.
В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.
13 марта Набсовет "Нафтогаза" рекомендовал продлить контракт с Коболевым как минимум на год — до 2020 года.
Экономическая правда
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