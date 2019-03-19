Наблюдательный совет "Нафтогаза" предложил обновленный состав правления

Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" предложил правительству обновленный состав правления, в котором предлагается оставить главой НАК Андрея Коболева.

Об этом свидетельствуют данные из адресованного правительству письма НАК, которое есть в распоряжении редакции ЭП.

"Этим письмом сообщаем о нашем предложении сохранить текущий количественный состав правления", — отмечается в документе.

В то же время было предложено прекратить полномочия членов правления Олега Прохоренка и Юрия Колбушкина.

Персональный состав правления по предложению НАК:

Председатель правления — Андрей Коболев.

Первый заместитель председателя правления — Сергей Перелома.

Заместитель председателя правления — Сергей Коновец.

Члены правления — Ярослав Теклюк, Андрей Хоменко, Николай Гавриленко.

Как сообщалось, решение о продлении на год контракта с главой правления НАК Коболевым Кабинет министров будет принимать на заседании 20 марта.

Напомним:

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". В то же время премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.

Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза".

В свою очередь Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

Позже на пресс-конференции глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

13 марта Набсовет "Нафтогаза" рекомендовал продлить контракт с Коболевым как минимум на год — до 2020 года.

Экономическая правда