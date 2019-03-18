Кабмин близок к продлению контракта с Коболевым

Кабинет министров на заседании 20 марта будет принимать решение о продлении на год контракта с главой правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым.

Об этом "Экономической правде" стало известно из собственных источников.

По данным источников ЭП, соответствующая договоренность между правительством и Наблюдательным советом НАК была достигнута после переговоров 15 марта.

Также из источников ЭП стало известно, что в правительстве такую ​​возможность не исключают. В то же время отмечается, что пока нет конечных договоренностей между Кабмином и НАК.

"Вроде есть три пункта, по которым они еще не пришли к согласию — это заработная плата, договоренности по анбандлингу и добыче газа", — сообщил источник.

В "Нафтогазе" эту информацию не комментируют.

Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что новый контракт с председателем правления "Нафтогаза", который подпишут после проведения конкурса, будет предусматривать рыночную зарплату и четкие требования к деятельности компании.

Напомним:

Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". В то же время премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.

Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривень.

Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза".

В свою очередь Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.

После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.

Позже на пресс-конференции глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что не собирается увольняться с должности.

В то же время он заявил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.

13 марта Набсовет "Нафтогаза" рекомендовал продлить контракт с Коболевым как минимум на год — до 2020 года.