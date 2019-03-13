Набсовет "Нафтогаза" рекомендует продлить контракт с Коболевым
Наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" принял решение рекомендовать Кабмину повторно назначить Андрея Коболева председателем правления компании минимум на год — до 2020 года.
Об этом говорится в соответствующем письме "Нафтогаза", которое есть в распоряжении редкции ЭП, адресованном премьер-министру.
Как отмечается в документе, такое решение Наблюдательный совет НАК принял единогласно.
"Наблюдательный совет единогласно принял решение о проведении представления правительства о продлении срока полномочий Коболева А. В. в должности председателя правления "Нафтогаза" минимум на один год, то есть до 22 марта 2020 года", — говорится в письме.
Уровень заработной платы, отмечается в документе, составит 50% от месячного должностного оклада, установленного действующим контрактом. При этом Коболев, в случае восстановления в должности, не будет получать ежемесячные и квартальные премии. В то же время, он сможет рассчитывать на ежегодную премию при определенных условиях.
"Премия по результатам работы за год будет выплачиваться только при условии, что будет выполнен ряд ключевых показателей исполнения, первым и важнейшим из которых является создание до 1 января 2020 года оператора ГТС, готового к сертификации, а вторым — наращивание добычи газа в течение года", — отмечается в письме.
Как уточнили в документе, премия не будет выплачиваться, пока не будет утвержден финансовый план "Нафтогаза".
Напомним:
Спор между правительством и НАК начался с того, что Гройсману не понравились "заоблачные" зарплаты правления "Нафтогаза". Однако премьер-министр опроверг конфликт с главой НАК.
Позже наблюдательный совет НАК решил все же продлить контракт с Коболевым и установить его месячный оклад в размере 2,08 млн гривен.
Гройсман заявил, что Кабмин не принимал никаких решений о заключении нового контракта с менеджментом "Нафтогаза".
В то же время Коболев заявил, что назначать, увольнять, менять зарплату, выписывать премии — это полномочия исключительно Наблюдательного Совета НАК.
После этого Кабмин объявил конкурс на главу правления НАК.
Позже на пресс-конференции глава "Нафтогаза" заявил, что не собирается увольняться с должности.
В то же время он отметил, что объявление правительством конкурса на должность главы НАК противоречит украинскому законодательству.
Недавно премьер-министр Владимир Гройсман назвал условия контракта с новым председателем правления "Нафтогаза", среди которых — рыночная зарплата и четкие требования к деятельности компании.
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