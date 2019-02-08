Новости дня: о росте цен, увольнении Прохоренко и аграрных дотациях

О Набсоветах госбанков. Комитет финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады выбрал членов наблюдательных советов государственных банков по квоте комитета.

О сотрудничестве с МВФ. Программа сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной нацелена на достижение устойчивого роста экономики страны и повышение уровня жизни ее граждан.

Об аграрных дотациях. В 2018 году наибольшую помощь от государства получили фирмы, связанные с миллиардером Юрием Косюком - около 970 миллионов гривен.

Об увольнении Прохоренко. "Нафтогаз" прекратит контракт с главой АО "Укргазвыдобування" Олегом Прохоренко с 15 марта.

О зарплатах украинцев. Реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до около 4%.

О росте цен. Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне.

Об электромобилях. В январе украинцы поставили на учет 441 электромобиль, по сравнению с прошлым годом спрос на электромобили в Украине вырос в 2,3 раза.

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