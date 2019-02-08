Нардепы избрали своих представителей в наблюдательные советы госбанков
Комитет финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады выбрал членов наблюдательных советов государственных банков по квоте комитета.
Об этом сообщил народный депутат Павел Ризаненко журналисту ЭП.
Так, представителем комитета ВР в наблюдательный совет Приватбанка избран Алексеенко Сергей Александрович.
В наблюдательный совет Укрэксимбанка по квоте ВР войдет Шульга Алла Анатольевна.
Кандидатура от нардепов в НС Ощадбанка - Власов Дмитрий Владимирович.
Кроме того, комитет определил Павла Ризаненко представителем Комитета в конкурсной комиссии для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков.
Напоминаем:
Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративногоуправления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.
Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".
Александр Моисеенко, ЭП
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua