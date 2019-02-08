Все разделы
Укр / Рус

Нардепы избрали своих представителей в наблюдательные советы госбанков

Пятница, 8 февраля 2019, 09:00
 

Комитет финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады выбрал членов наблюдательных советов государственных банков по квоте комитета.

Об этом сообщил народный депутат Павел Ризаненко журналисту ЭП.

Так, представителем комитета ВР в наблюдательный совет Приватбанка избран Алексеенко Сергей Александрович.

В наблюдательный совет Укрэксимбанка по квоте ВР войдет Шульга Алла Анатольевна.

Кандидатура от нардепов в НС Ощадбанка - Власов Дмитрий Владимирович.

Кроме того, комитет определил Павла Ризаненко представителем Комитета в конкурсной комиссии для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративногоуправления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

Александр Моисеенко, ЭП

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Верховная рада госбанки Ощадбанк Приватбанк Укрэксимбанк

powered by lun.ua
Материалы по теме
В Украине могут продлить льготный период растаможки "евроблях" 5 февраля 2019, 12:45
Внедрение накопительной пенсии зависит от нардепов — Рева 18 января 2019, 12:45
Играют они — платите вы. Как Рада "продала" бюджет страны за семь поправок 18 января 2019, 09:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте