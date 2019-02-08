Нардепы избрали своих представителей в наблюдательные советы госбанков

Комитет финансовой политики и банковской деятельности Верховной Рады выбрал членов наблюдательных советов государственных банков по квоте комитета.

Об этом сообщил народный депутат Павел Ризаненко журналисту ЭП.

Так, представителем комитета ВР в наблюдательный совет Приватбанка избран Алексеенко Сергей Александрович.

В наблюдательный совет Укрэксимбанка по квоте ВР войдет Шульга Алла Анатольевна.

Кандидатура от нардепов в НС Ощадбанка - Власов Дмитрий Владимирович.

Кроме того, комитет определил Павла Ризаненко представителем Комитета в конкурсной комиссии для определения претендентов на должности независимых членов наблюдательных советов государственных банков.

Напоминаем:

Верховная Рада приняла закон о совершенствовании корпоративногоуправления в госбанках, предусматривающий формирование набсовета госбанка из девяти членов, в том числе шесть независимых и по одному представителю президента, Кабинета министров и парламента.

Государство через Министерство финансов владеет четырьмя из крупнейших по объему активов фунучреждениями – "Приватбанк", "Укрэксимбанк", "Ощадбанк" и "Укргазбанк".

Александр Моисеенко, ЭП