НБУ сохранил прогноз инфляции на ближайшие годы

Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.

Прогноз роста цен в 2019 году — 6,3% на конец года.

Отмечается, что в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до верхней границы целевого диапазона 5%±1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.

Главными факторами, которые обусловят рост цен в 2019 году, будут повышение тарифов и заработных плат, которые будут увеличивать производственные расходы бизнеса и стимулировать потребительский спрос.

Однако на прогнозном горизонте проинфляционное влияние этих факторов будет постепенно ослабляться.

Снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика НБУ и сдержанная фискальная политика правительства в отношении значительных объемов плановых погашений госдолга.

Также замедлению инфляции будут способствовать низкая волатильность курса гривны и умеренные темпы роста цен на импортные товары, в том числе энергоносители и продовольствие.

Напомним:

Национальный банк Украины был намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2019 год в сторону повышения с начальных 6,3%.

Как видим ,прогноз не изменился.

Рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.

Показатель роста инфляции в 2016 году составил 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%, в 2013 году - 0,5%.

Экономическая правда