НБУ сохранил прогноз инфляции на ближайшие годы
Национальный банк сохранил прогноз инфляции на 2019-2020 годы на прежнем уровне.
Об этом говорится в "Инфляционном отчете" НБУ.
Прогноз роста цен в 2019 году — 6,3% на конец года.
Отмечается, что в 2019-2020 годах потребительская инфляция будет снижаться - до верхней границы целевого диапазона 5%±1 п.п. в начале 2020 года и целевого уровня 5% в конце года.
Главными факторами, которые обусловят рост цен в 2019 году, будут повышение тарифов и заработных плат, которые будут увеличивать производственные расходы бизнеса и стимулировать потребительский спрос.
Однако на прогнозном горизонте проинфляционное влияние этих факторов будет постепенно ослабляться.
Снижение инфляции будет обеспечивать жесткая монетарная политика НБУ и сдержанная фискальная политика правительства в отношении значительных объемов плановых погашений госдолга.
Также замедлению инфляции будут способствовать низкая волатильность курса гривны и умеренные темпы роста цен на импортные товары, в том числе энергоносители и продовольствие.
Напомним:
Национальный банк Украины был намерен пересмотреть прогноз по инфляции на 2019 год в сторону повышения с начальных 6,3%.
Как видим ,прогноз не изменился.
Рост потребительских цен в Украине в 2018 году впервые с 2013 года замедлился до однозначного показателя и составил 9,8%.
Показатель роста инфляции в 2016 году составил 12,4%, 2015 году – 43,3%, 2014 году – 24,9%, в 2013 году - 0,5%.
Экономическая правда
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