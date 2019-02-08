В МВФ назвали основную цель сотрудничества с Украиной

Программа сотрудничества Международного валютного фонда с Украиной нацелена на достижение устойчивого роста экономики страны и повышение уровня жизни ее граждан.

Об этом сообщил официальный представитель Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне, передает "Интерфакс-Украина".

"Основная цель нашего сотрудничества – это достижение устойчивого роста экономики Украины и повышение уровня жизни населения. Мы активно поддерживаем экономическую программу Украины и постоянно держим связь с украинскими властями", - сказал он, ответив на ремарку журналиста об участившихся перед выборами заявлениях разных политических сил о целесообразности сотрудничества с Фондом.

Кроме того, Райс напомнил заявление главы МВФ Кристин Лагард по итогам встречи президентом Петром Порошенко в Давосе в конце января о необходимости ускорения реформ в Украине.

Напоминаем:

18 декабря Совет директоров Международного валютного фонда согласовал программу помощи stand-by для Украины на 14 месяцев на общую сумму 3,9 млрд долларов.

В этот же день Совет директоров Всемирного банка принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии на 750 млн долларов. Это означает, что украинское правительство сможет занять средства на международных рынках капитала под низкие проценты.

Благодаря этим траншам международные резервы Украины выросли до пятилетнего максимума - до 20,1 млрд долларов.