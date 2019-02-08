Прохоренко покинет пост в "Укргазвыдобування" в марте

Олег Прохоренко Фото Экономическая правда

НАК "Нафтогаз Украины" прекратит контракт с головой АО "Укргазвыдобування" Олегом Прохоренко с 15 марта.

Об этом говорится в заявлении "Нафтогаза".

До утверждения наблюдательным советом Нафтогаза нового председателя правления Укргазвыдобування временно исполнять обязанности руководителя этой компании будет директор группы Нафтогаз по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов. Изменения происходят в рамках трансформации группы Нафтогаз и создания дивизионов по бизнес-направлениям.

Председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев поблагодарил Прохоренко.

"Приняв управление компанией в условиях чрезвычайно ограниченных ресурсов, Олег сумел не допустить уменьшения добычи газа. Он добился бесспорного прогресса в обновлении УГВ и внедрении новых технологий, в частности, интенсификации производства", - цитирует пресс-служба "Нафтогаза" слова Коболева.

Прохоренко также поблагодарил команду Укргазвыдобування и Нафтогаза.

"Мы изменили тренд добычи газа в Украине с падения к росту, создали рынок сервисных услуг в газодобыче, обновили устаревшую материально-техническую базу, создав предпосылки к увеличению добычи природного газа в будущем", - отметил он.

По словам Андрея Фаворова, газовый дивизион Нафтогаза будет ориентироваться на повышение операционной эффективности и конкурентоспособности.

"Мы продолжим работу над увеличением экономически обоснованного добычи, расширением нашей ресурсной базы, трансформацией Нафтогаза и увеличением ценности компании для наших акционеров - народа Украины", - отметил Фаворов.

Напомним, в декабре Прохоренко был уволен из состава правления НАК "Нафтогаз Украины".

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Экономическая правда