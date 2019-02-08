Кто получает самые большие аграрные дотации из бюджета

В 2018 году наибольшую помощь от государства получили фирмы, связанные с миллиардером Юрием Косюком - около 970 миллионов гривен.

Об этом говорится в расследовании Радио Свобода.

Всего на всех аграриев в прошлом году, по данным Минагрополитики, распределили около 4 миллиардов гривен. Компании, связанные с Косюком, получили четверть от этой суммы.

"Есть система поддержки аграриев. И кто и сколько получает, решается автоматически", - отмечает премьер-министр Владимир Гройсман.

Кроме того, миллионы государственной помощи в 2018 году получили компании, владельцами которых являются депутаты, члены аграрного комитета Верховной Рады, или же агрофирмы их семей, родственников или помощников.

По данным журналистов, большинство из получателей государственной помощи связаны с депутатской группой "Воля народа" и "Блоком Петра Порошенко".

Например, сразу две компании - ООО "УкраАгроКом" и ООО "Колос", - где бенефециарным владельцем является член аграрного комитета от "Блока Петра Порошенко" Анатолий Кузьменко, - получили в 2018 году помощь от государства в целом на 3,5 миллиона гривен.

Сам Кузьменко подчеркивает, что миллионы получил не он, а компания, "согласно принятым законам".

Одну из самых крупных дотаций на Черниговщине (по направлению - содержание коров) - 2,5 миллиона - получила в 2018 году и фирма семьи (жены и отца) члена профильного парламентского комитета от "БПП" Олега Дмитренко - сельскохозяйственное общество "Батькивщина".

"В государстве, в Министерстве аграрной политики заинтересованы в том, чтобы все предприятия сохраняли животноводство. Я знаю, что у предприятия, где работает моя жена, мой отец, одно из крупнейших количество голов крупного рогатого скота. Они на сегодняшний день содержат более 5 тысяч голов крупного рогатого скота. И это государственная дотация на содержание крупного рогатого скота, чтобы и вы и мы имели каждый день молоко, мясо и так далее", - пояснил он.

Его коллега по фракции и по комитету Петр Юрчишин до своего депутатства возглавлял предприятие "Визит", которое основали его жена и брат.

В прошлом году эта фирма получила от государства для частичного возмещения стоимости закупленных для дальнейшего воспроизведения племенных животных 6 миллионов гривен. И это - одна из крупнейших сумм, предоставленных государством в Винницкой области.

"Мой брат является заслуженным работником сельского хозяйства Украины. Он инвалид первой группы, не работает, отказался от всех льгот. И сегодня он создал 2,5 тысячи рабочих мест, строит ферму, создает рабочие места. Я не знаю, сколько это. Это не касается меня, потому что у меня есть депутатская деятельность", - сказал Юрчишин.

Фирма "Бучачагрохлибпром" Петра Гадзы на Тернопольщине - помощника депутата аграрного комитета от "БПП" Николая Люшняка - получила по разным направлениям не менее 14 млн господдержки.

"Простое фермерское село, 1500 гектаров земли, уже тридцать лет работаем как отдельная единица, даем людям полностью работу, люди работают, люди зарабатывают средства", - ответил депутат.

Депутат от "Оппозиционного блока" Денис Омельянович тоже является членом аграрного комитета Верховной Рады. В его декларации - ценные бумаги акционерного общества "АПК-Инвест". Эта фирма получила в 2018 году самую большую помощь в Донецкой области по направлению возмещения стоимости закупленных для дальнейшего воспроизведения племенных животных - около полутора миллиона гривен.

Около 60 миллионов ушло к фирме члена аграрного комитета Верховной Рады от группы "Воля народа" Сергея Лабазюка.

В целом регионы, где расположены предприятия Косюка и Лабазюка, - Винницкая, Хмельницкая и Черкасская области - получили больше всего дотаций.

"Предприятие, на котором работает 6 тысяч работников, которое платит больше всего налогов, является бюджетообразующим в Хмельницкой области, где оно физически расположено. Было бы это фермерское хозяйство с тремя коровами - это было бы несправедливо, потому что это была какая-то коррупционная составляющая", - пояснил Лабазюк.

Меньше всего дотаций получила Донецкая область - лишь 328 тысяч гривен.

Еще 9 областей, среди которых, в частности, Одесская, Херсонская, Закарпатская и Сумская - вообще не получили по этому направлению ни копейки.

В самом агрохолдинге Косюка "Мироновский хлебопродукт" считают, что возможности равны для всех.

"Любая компания, независимо от имени ее владельца или масштабов бизнеса, может претендовать на получение государственных дотаций, если соблюдает условия постановления Кабмина от 7 февраля 2018 года. Весь объем государственной поддержки, которые получили предприятия "МХП" в 2018 году, был предоставлен на основании их полного соответствия критериям, установленным действующим законодательством", - говорится в ответе пресс-службы компании.