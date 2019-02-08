Реальные зарплаты украинцев вырастут на 7% за год — НБУ
Реальные зарплаты вырастут на 7% в 2019 году и в дальнейшем их ежегодный рост замедлится до около 4%.
Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка за январь 2019 года.
"Темпы роста средней номинальной заработной платы будут замедляться (с около 16% в текущем году до 9% в 2021 году) как за счет ослабления оттока рабочей силы в страны ЕС, так и за счет снижения темпов конвергенции зарплат", - говорится в отчете.
По мнению представителей Нацбанка, все еще высокий уровень безработицы (8,5 - 8,7%) на прогнозном горизонте будет обусловлен медленными темпами роста экономики на фоне жесткой монетарной и фискальной политики.
"Замедление миграционных процессов и выравнивание диспропорций на рынке труда будут снижать давление на рост заработных плат", - считают в НБУ.
Напоминаем:
Реальная заработная плата в Украине в декабре 2018 года по сравнению с декабрем 2017 года возросла на 9,7%.
Средняя номинальная заработная плата штатных работников в декабре 2018 года в годовом измерении увеличилась на 20,5%.
Заработная плата больше всего возросла в строительстве (на 28,6%), сфере деятельности административного и вспомогательного обслуживания (на 27,8%) и промышленности (на 24%).
Средняя заработная плата в Украине в декабре 2018 года составила 10 573 гривни.
В Министерстве социальной политики говорят, что доходы населения растут более высокими темпами, чем затраты на оплату коммунальных услуг.
Экономическая правда
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