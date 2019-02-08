Марихуана в законе: мир захватила "конопляная лихорадка"

"Медичний канабіс допомагає полегшити страждання пацієнтів та нормалізувати самопочуття при низці тяжких захворювань і станів. Тому використовувати його у медицині, звісно, з певними застереженнями, нормальна світова практика", — написала недавно у Facebook в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун.

Так вона відреагувала на петицію, яку на сайті Верховної Ради зареєстрували 16 громадських та благодійних організацій з вимогою внести зміни до законодавства, щоб канабіс (коноплі) можна було використовувати у медичних та наукових цілях.

Тема канабісу залунала у 2019 році і під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі. Одним з ньюзмейкерів став павільйон Canada cannabis house, де обговорювалися перспективи галузі легальної марихуани .

Для України тем коноплі наразі закрита, проте десятки країн переглядають своє відношення до марихуани, особливо щодо її використання в медицині. Тому ця галузь зараз — одна з найбільш швидко зростаючих у світі.

Що таке ринок медичного канабісу, як він представлений і різних країнах, іі чим приваблює нова індустрія успішних людей з технологічного світу.

Що треба знати про медичний канабіс? Основні активні речовини конопель — канабіноїди — ефективний засіб для лікування епілепсії, хвороб Паркінсона та Альцгеймера та ще цілої низки захворювань та розладів. Марихуана також може бути дієвим знеболювальним та й просто покращувати самопочуття, наприклад у онкохворих на останніх стадіях хвороби. Це визнає Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ). Медичну марихуану за останні роки легалізували у більшості штатів США, Канаді, кількох країнах ЄС. Але не в Україні — тут законодавство визначає марихуану як особливо небезпечну наркотичну речовину, обіг канабісу заборонено.

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Чому в Україні хочуть легалізувати медичну марихуану

Табуйовані коноплі. Як підживлюються міфи про канабіс в Україні

Як оцінити ринок конопель

Легалізація канабісу стрімко шириться по Північній Америці: у 33 штатах та Вашингтоні дозволено споживати канабіс у медичних цілях, у 16 штатах — канабідіол (КБР), у десятьох штатах і в окрузі Колумбія — можна використовувати канабіс в рекреаційних цілях, а в жовтні повна легалізація прийшла у Канаду, хоча медичне використання канабісу було дозволено у країні з 2001 року.

Усього дозволили медичний канабіс більше ніж 30 країн. Крім США та Канади, це ще стосується таких країн як Польща, Німеччина, Чехія, Ізраїль, Уругвай, Австралія, Нідерланди.

Більш детально про те, в яких ще країнах дозволений канабіс і на яких умовах, читайте тут .

Ринки канабісу у цих країнах також стрімко розвиваються. За даними видання cannabusinessplans.com , ринок легальної марихуани у Північній Америці у 2018 році сягнув 12 млрд дол, збільшившись на 30%. Найбільшим став ринок Сполучених Штатів — 10,4 млрд дол. Слідом йде Канада з 1,6 млрд дол.

За даними Deloitte , очікується, що загальний ринок конопель в Канаді, включаючи медичні, нелегальні та легальні рекреаційні продукти, забезпечить 7,17 млрд дол у 2019 році, збільшившись порівняно з 2018 роком на 4,34 млрд дол. Медичний канабіс створить додаткові 0,77 млрд дол і виросте до 1,79 млрд дол.

Це відео чудово ілюструє канадський ривок

Марихуана перестає бути чимось маргінальним і з кожним роком зосереджує все більше коштів.

У звітах дослідницької групи Arcview Market Research і BDS Analytics прогнозується , що до 2021 року ринок легальної марихуани зросте до 40 млрд дол. HealthEuropa прогнозує , що до 2028 року європейська індустрія канабісу буде оцінюватись в 115,7 млрд. євро, що зробить ЄС найбільшим конопляним ринком у світі.

Нідерланди та Канада пішли ще далі і експортують медичну марихуану. Нещодавно до них приєднався і Ізраїль. Так, у січні цього року уряд країни затвердив закон, який дозволяє експорт марихуани.

Країна планує збільшити експортний продаж більше ніж на мільярд євро. Як пише Forbes, з Їзраїлем вже хочуть торгувати Австралія, Німеччина, Австрія та Мексика.

Натомість, відсутність дозволу на експорт дуже шкодить Сполученим штатам. Наприклад у штаті Орегон канабіс легалізували ще у 2015 році. Як пише The Guardian, підприємств, які займаються марихуаною, в штаті було зареєстровано на декілька сотень більше, ніж передбачав уряд. Через це надлишок марихуани у в Орегоні наразі становить більше ніж 1 мільйон фунтів (454 тонни)

Про гравців ринку та інвестиції

Компаніям, які працюють з канабісом, сьогодні уже не так важко залучати інвестиції як раніше.

Так, наприклад, ізраїльська компанія InterCure, яка нещодавно вийшла на ринок медичного канабісу, планує у середині 2019 року вийти на біржу Nasdaq.

InterCure — це холдингова компанія маленьких медичних фірм, у вересні минулого року купила виробника медичного канабісу Canndoc, а пізніше найняла на посаду голови компанії колишнього прем’єр-міністра Ізраїлю Ехуда Барака.

Компанія наразі торгується у Тель-Авіві з ринковою капіталізацію 117 млн дол. В листопаді 2018 акції компанії злетіли на 1300%, коли стало відомо, що InterCure вийшла на ринок канабісу. Минулого року компанія залучила 12,1 млн дол інвестицій, і ще 5 млн доларів — за останній місяць.

Зараз компанія вирощує більше тони канабісу на одній з ферм, але планує збільшити кількість ферм і почати вирощувати близько 100 тон у 2020 році.

Тісно з ринком медичної та легальної марихуани переплітається і технологічний сектор. Чимало стартапів по всьому світу зараз намагаються адаптувати інновації для ринку марихуани.

Як пише Investopedia , одним з основних факторів, що приваблює інвесторів у галузь канабісу, є те, що тут ще багато місця для інвестицій.

"Порівняно з технологічними стартапами, компанії, що виробляють марихуану, можуть використовувати одну важливу перевагу: в той час як технічні компанії часто стикаються з необхідністю створення попиту, стартапи з марихуаною не відчувають нестачі попиту у Північній Америці", — зазначає видання.

Після визнання канабісу у США попит на нього почав зростати, а інвестори, які раніше підтримували технологічні фірми, частину коштів вклали в індустрію марихуани.

Наприклад, у 2014 році венчурний фонд Founders Fund співзасновника PayPal Пітера Тіля став першим інституційним інвестором, що вклав гроші в легальну індустрію марихуани. Founders Fund увійшов до складу акціонерів Privateer Holdings — компанії, яка спеціалізується на інвестиціях у виробників марихуани.

Пізніше Privateer Holdings придбала стартап Leafly — створений у 2010 році мобільний додаток, який дозволяє користувачам оцінювати сорти марихуани. Зараз це найбільший у світі інформаційний ресурс присвячений темі канабісу, який дозволяє дізнаватися про легальні сорти марихуани та показувати на мапі легальні та регульовані диспансери, де можна придбати канабіс. Крім того Leafly публікує новини індустрії, випускає подкасти та відео.

Деякі менеджери, пов’язані з технологічними компаніями, не просто інвестують у канабіс, а створюють власний бізнес. З 2009 по 2015 рік Алан Гертнер очолював відділ продажів Google в Азійсько-Тихоокеанському регіоні у Сінгапурі.

У 2015 році він створив у Канаді компанію Tokyo Smoke разом зі своїм батьком, яка займається продажем приладів для куріння канабісу, вапорайзерів та бонгів. У 2017 році компанія змогла залучити 10 млн доларів інвестицій та злилася з компанією Cannabis Company Limited. Зараз Гертнер очолює компанію Hiku Brands Company, у склад якої входять бренди DOJA, Tokyo Smoke и Van der Pop.

Ще один приклад — Ерік Еслао. Він заснував у США бренд Défoncé Chocolatier , який виготовляє шоколад з канабісом вартістю 20 доларів за штуку. До цього він працював старшим менеджером з виробництва у компанії Apple.

Як зазначає Investopedia, у 2018 році такі стартапи залучили чимало коштів. Додаток Eaze , який спрощує доставку марихуани, зібрав 51,5 млн дол інвестицій. Surterra Holdings — компанія, що лікує за допомогою канабісу — зібрала 25,3 млн дол.

А компанія PitchBook повідомляє, що 2018 рік став найкращім роком для венчурного фінансування у світову індустрію канабісу. Тільки через платформу PitchBook інвестори вклали 881 млн доларів, закривши 139 угод.

"Це вдвічі більше, ніж було інвестовано у 2017 році, і у 8 разів більше, ніж було 4 роки тому", — йдеться у релізі компанії.

Є і свіжі більш глобальні дані. "Протягом четвертого тижня січня публічні компанії з виробництва канабісу зібрали 394,1 млн дол", — пише видання Marijuana Business Daily.

Які галузі дружать з канабісом

Якщо уважно почитати звіт, який підготувала компанія CB Insights, можна зрозуміти що не всі компанії у індустрії легального канабісу пов’язані суто з виробництвом та продажем цього продукту.

Охорона здоров'я

У медицині коноплі переважно застосовуються як альтернатива звичайним лікам. Деякі стартапи досліджують використання різних активних інгредієнтів як терапевтичних засобів.

Канабіс допомагає при лікуванні хронічного болю, епілепсії, анорексії, посттравматичного синдрому, захворювань імунної системи, артриту та ревматизму, астми, хвороби Альцгеймера, хвороби Паркінсона, хореї Гетінгтона, герпесу, виразок, втрати ваги під час СНІДу, діабетичної нейропатії, різних форм склерозу та багатьох інших важких хвороб.

Так, компанія Tilray є однією з найбільших канадських компаній, що виготовляє медичну марихуану. Tilray є світовим лідером в дослідженнях, вирощуванні, переробці та розповсюдженні канабісу. Свою продукцію Tilray експортує у США, Латинську Америку, Австралію, Європу, Африку.

Цифрові рішення в галузі охорони здоров'я, такі як телемедицина, також з'являються в промисловості канабісу, щоб допомогти пацієнтам краще зрозуміти цей ринок.

На таких рішеннях спеціалізується компанія HelloMD . На сайті компанії можна не тільки обрати продукти з канабісом, але й отримати онлайн консультацію від лікаря лише за 29 доларів.

Сільське господарство

Компанії, які вирощують коноплі, використовують різні технології для створення специфічних продуктів. Це стосується і виділення точного активного інгредієнта, і створення ідеального штаму — тут сучасні технології відіграють велику роль.

Наприклад, компанія urban-gro пропонує інструменти для максимізації врожаїв та прибутків канабісу на об'єктах вирощування, включаючи комплексну боротьбу зі шкідниками, автоматизовані рішення для удобрення або зрошення, а також системи контролю світла, розумні системи клімат-контролю та інше.

Legal Tech

У країнах, де легалізують марихуану, законодавство все ще класифікує її як наркотик. Це заважає учасникам ринку та, незважаючи на усі зазначені вище приклади з інвестиціями, поки що робить цю галузь ризикованою.

Тому деякі стартапи допомагають компаніям розібратися в законодавстві, щоб уникнути штрафів та неприємностей. Інші стартапи радять, як збільшити дохід і побудувати успішний бізнес.

Серед таких стартапів — компанія Simplifya . Її програмне забезпечення розраховано і на тих, хто виготовляє та продає канабіс, і на тих, хто перевіряє ці компанії на відповідність нормативним актам та наявність дозвільних ліцензій.

Інший приклад— компанія Green Bits , яка надає платформу, що допомагає дотримуватися норм регулювання, перевіряє покупців, встановлює ліміти за трансакціями.

Компанія Ample Organics , що базується в Канаді, надає програмне забезпечення "насіння до продажу" для виробників марихуани. Програмне забезпечення відстежує кожне листя марихуани за допомогою цифрової системи штрих-кодів і веде облік запасів.

Фінансові операції

Кожній компанії, яка продає канабіс, необхідна інфраструктура для навігації платіжних процесів, різні платіжні системи, системи утримання клієнтів.

Фірма PayQwick надає мобільний додаток для споживачів та платформу для електронних платежів, яка безпечно обробляє трансакції. PayQwick також має програми відповідності, які дозволяють мати банківські рахунки для легальної торгівлі марихуаною.

Аналітика

Інвестори намагаються оцінити можливість регулювання сфери канабісу, тому точні дані стануть вирішальними у формуванні їх наступних кроків.

BDS Analytics пропонує програмну платформу, яка збирає та аналізує такі ринкові дані. Її можуть використовувати бренди, оптові постачальники, аптеки, які продають канабіс, та потенційні інвестори, щоб отримати більше інформації про споживачів та ринок загалом.

Усе викладене — це поверхневий огляд галузі. Насправді, дуже важко у одній публікації описати усе, що зараз відбувається у індустрії легальної марихуани. Але навіть з урахуванням даної інформації стає зрозуміло, що індустрія легального канабісу переживає справжній бум.