Растаможено 80 тысяч авто: владельцы "евроблях" заплатили 5 миллиардов

От таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией в бюджет поступило более 5 миллиардов гривень.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.

"За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже уплатили более 5 млрд гривень. Количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 6 февраля 2019 года (включительно) транспортных средств составляет 80,1 тыс. шт. Это машины, которые были ввезены на таможенную территорию Украины с 1 января 2015 года до вступления в силу новых правил ввоза таких автомобилей и находятся в таможенных режимах временного ввоза или транзита", - говорится в сообщении.

Активнее всего граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве - почти 13,2 тыс. автомобилей, Волынской - 10,2 тыс., Черновицкой - 7,2 тыс., Львовской - 6,8 тыс. и Закарпатской - 6,8 тыс. областях.

Из общего количества растаможенных авто почти 68 тыс. - это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 577,7 млн грн (8 500 грн за каждое авто). Это освободило их от административной ответственности за несоблюдение требований таможенных режимов при ввозе транспортного средства с иностранной регистрацией.

Только за 6 февраля граждане оформили более 3,8 тыс. автомобилей, за которые внесено почти 233,5 млн грн платежей.

Напоминаем:

25 ноября 2018 года вступили в силу два закона, которые легализуют ввезенные с нарушением таможенного и налогового законодательства авто с еврономерами.

Один из них предполагает изменение формулы расчета акциза на растаможивание авто, который будет уменьшен.

Второй — усиливает ответственность за нарушение таможенных правил, в частности, лиц, ввозящих в Украину авто в режиме транзита или в режиме временного ввоза.

Ранее ЭП описывала изменения, предусмотренные этими законами.

В правительстве рассчитывают заработать на "евробляхах" до 10 миллиардов.

В декабре был утвержден Временный порядок выполнения таможенных формальностей при осуществлении таможенного оформления транспортных средств для их свободного обращения на территории Украины.

Продление льготного периода для таможенного оформления автомобилей на иностранной регистрации не планируется. После 22 февраля 2019 года владельцы автобудут платить за оформление полную ставку акциза.

С 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 года сумма поступлений в бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составила 4 миллиарда гривень.

Группа народных депутатов предложила увеличить льготный период растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией до 23 мая 2019 года.

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Экономическая правда