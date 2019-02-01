Владельцы "евроблях" заплатили за оформление уже более 4 миллиардов

За таможенное оформление автомобилей с иностранной регистрацией граждане уже заплатили более 4,1 миллиарда гривень, количество оформленных с 25 ноября 2018 года по 31 января 2019 транспортных средств составляет более 65 тысяч.

Об этом говорится в сообщении ГФС.

Наиболее активно граждане оформляют транспортные средства в городе Киеве - почти 10,8 тыс. автомобилей, Волынской области - 8,7 тыс., и Черновицкой - более 6 тыс..

Только за сутки 31 января граждане оформили почти 3,4 тыс. автомобилей, за которые уплачено почти 212 млн грн. платежей.

Из общего количества растаможенных авто почти 55 тыс. - это те, которые находились на таможенной территории Украины с нарушением требований Таможенного кодекса Украины. За них владельцы добровольно уплатили 467 млн ​​грн (8500 за каждое авто), что освободило их от административной ответственности.

Напомним, льготный период, в течение которого можно оплатить вдвое меньше акцизный налог, подходит к концу 22 февраля, а 24 мая истекает так называемый переходный период, в течение которого "бляхеры" могут свободно передвигаться на еврономерах.

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