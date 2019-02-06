Новости дня: о субсидиях наличными, увольнении министра и "выбивании" долгов у олигархов

О стоимости багажа. Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади.

О долгах метрополитена. Олигарх Павел Фукс приобрел компанию "Укррослизинг", владеющую долгами киевского метрополитена, с расчетом, что киевской власти будет выгодней погасить долг, чем покупать новые вагоны.

О "выбивании" долгов олигархов. Бизнесмен Павел Фукс участвовал в процессе возврата долгов предприятий олигархов Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Рината Ахметова перед компанией "Энергоатом".

О выведении дивидендов. Национальный банк разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год.

Об увольнении министра. Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.

О субсидиях наличными. Кабинет Министров принял решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными.

О ремонте дорог. Правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривень на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса.

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Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова

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Бенефициары "зеленого тарифа": как нардепы и их семьи зарабатывает на электрике

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