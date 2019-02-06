Новости дня: о субсидиях наличными, увольнении министра и "выбивании" долгов у олигархов
О стоимости багажа. Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади.
О долгах метрополитена. Олигарх Павел Фукс приобрел компанию "Укррослизинг", владеющую долгами киевского метрополитена, с расчетом, что киевской власти будет выгодней погасить долг, чем покупать новые вагоны.
О "выбивании" долгов олигархов. Бизнесмен Павел Фукс участвовал в процессе возврата долгов предприятий олигархов Виктора Пинчука, Игоря Коломойского и Рината Ахметова перед компанией "Энергоатом".
О выведении дивидендов. Национальный банк разрешил компаниям и банкам с иностранными инвестициями репатриировать дивиденды за 2018 год.
Об увольнении министра. Кабинет министров уволил исполняющего обязанности министра аграрной политики и продовольствия Максима Мартынюка.
О субсидиях наличными. Кабинет Министров принял решение запустить с марта 2019 года механизм выплаты субсидий за жилищно-коммунальные услуги наличными.
О ремонте дорог. Правительство выделило дополнительно 550 миллионов гривень на неотложный ремонт автодорог Киев-Чоп и Киев-Одесса.
Вы хотите узнать больше?
Павел Фукс: Я ходил к Тимошенко за долгами Пинчука, Коломойского и Ахметова
Как Павел Фукс стал влиятельным бизнесменом в России, почему он вернулся в Украину и что его связывает с олигархом Игорем Коломойским, президентом США Дональдом Трампом и Юлией Тимошенко 90-х годов.
Бенефициары "зеленого тарифа": как нардепы и их семьи зарабатывает на электрике
Кто из бизнеса и власти получает наибольшую выгоду от "зеленого тарифа", какие компании с кем связаны.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua