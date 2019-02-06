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Ryanair и Wizz Air подняли стоимость провоза багажа

Среда, 6 февраля 2019, 09:30
 

Ryanair и Wizz Air увеличили сбор за провоз малого багажа весом до 10 кг, который был введен после изменения правил перевозки ручной клади.

Об этом пишет avianews.com.

Если ранее перевозка небольшой сумки в багажном отсеке на рейсах Ryanair стоила 8 евро при оформлении во время покупки авиабилета и 10 евро в последующее время, то теперь данный сбор составляет 10 и 12 евро соответственно.

Минимальный багажный сбор у Wizz Air увеличен с 7 до 9 евро. Теперь перевозка чемодана до 10 кг в качестве багажа стоит от 9 до 24 евро в низкий сезон и от 12 до 27 евро в высокий сезон.

Также оба лоукостера изменили диапазон цен на оплату приоритетной посадки, которая позволяет брать в салон самолета два предмета ручной клади.

У Ryanair данная услуга теперь стоит от 10 до 12 евро (ранее было 8-10 евро), в то время как на рейсах Wizz Air сбор за приоритетную посадку составляет от 5 до 17 евро (было 5-15 евро).

Рекомендуем почитать: Ручная кладь и багаж: правила перевозки Wizz Air, МАУ, Ryanair и других авиакомпаний

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Ryanair Wizz Air

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